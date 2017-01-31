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KOCAELİ (AA) - Dünya Tavla Federasyonu (WBF) Türkiye Temsilciliğince düzenlenen "WBF-Türkiye 2017 Ulusal Tavla Turu Şampiyonası"nın açılış etabı 18-19 Şubat tarihlerinde Kocaeli'de yapılacak.

WBF Türkiye'den yapılan yazılı açıklamada, Elit Tavla Spor Kulübü Derneği ile 16 yıldır Türkiye`nin çeşitli noktalarında tavla severleri bir araya getiren WBF-Türkiye'nin ana faaliyet bölgelerinden Kocaeli`de yılda bir defa düzenlenen ve çeşitli illerden gelen ustaların doyumsuz mücadelesine sahne olacak WBF-Türkiye 7. Kocaeli Tavla Şampiyonası için kayıtların devam ettiği belirtildi.

Toplam 9 etaptan (Kocaeli, Bursa, Edirne, İstanbul-1, Kuzey Kıbrıs, Bodrum, Antalya, Ankara, İstanbul-2) oluşan "WBF-Türkiye 2017 Ulusal Tavla Turu'nun açılış etabı olan şampiyonada, WBF-Türkiye 2017 Kocaeli Bölge Şampiyonluğu unvanının sahibini bulacağı vurgulanan açıklamada, "Şampiyonada 'Modern Tavla' stili ana aktivite yanında 'Geleneksel', 'Hakan Özkale Anısına Danışman Çiftler', 'Ferdi Eryener Anısına Havuz', 'Ekstra Kazanç', 'Bayanlar Özel', 'Jackpot', '1-Puan' ve 'Elit Kupa' yan oyunları ile tavla severler iki gün boyunca tavla oynamaya doyacak." ifadeleri kullanıldı.

Yarışmaya katılmak isteyenlerin www.wbfturkey.org resmi internet sitesinden bilgi alabilecekleri kaydedilen açıklamada görüşlerine yer verilen WBF Türkiye Temsilcisi ve şampiyonanın ana direktörü Arda Fındıkoğlu, yarışmaya 100 kişi katılmasını öngördüklerini bildirdi.