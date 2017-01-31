31 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ANKARA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

"Umuda Giden Yol" projesi tanıtımı

31 Ocak 2017 Salı, 17:06

ANKARA (AA) - Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Kemal Demirdön, "Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü olarak özellikle halk eğitim merkezleriyle işbirliği yapıyoruz ve onların usta öğretici ve öğretim elemanlarından yararlanarak, cezaevlerinde kalanlara tahliye olduktan sonra mesleklerini icra edebilsinler diye eğitimler veriyoruz." dedi.

Sincan Halk Eğitimi Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğünce başlatılan ve Sincan Ceza İnfaz Kurumlarında kalan 18-55 yaş aralığındaki 291 hükümlü ve tutuklunun başarılı bir şekilde iş gücüne katılabilmesi amacıyla başlatılan "Umuda Giden Yol" projesinin açılışı, Holiday Inn Otel'de düzenlenen toplantıyla yapıldı.

Projenin açılışında konuşan Demirdön, toplum ve toplumsal yaşam var olduğu sürece suçlunun olmasının normal olduğunu vurgulayarak, "Toplumun kuralları ihlal edildikçe, kuralları ihlal edenlere, başkasının haklarını, ortak kuralları ihlal edenlere bir yaptırım uygulanacak. Yaptırımların uygulanma yerleri de cezaevleridir." ifadesini kullandı.

Demirdön, tutuklu ve hükümlülerin cezaevinden çıktıktan sonra topluma uyum sağlaması için bir mesleğinin olması ve bu insanlara kişisel gelişim kazandırılması gerektiğini belirtti.

Demirdön, şöyle devam etti:

"Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü olarak birçok kurumla işbirliği halindeyiz. Özellikle halk eğitim merkezleriyle işbirliği yapıyoruz ve onların usta öğretici ve öğretim elemanlarından yararlanarak cezaevlerinde kalanlara tahliye olduktan sonra mesleklerini icra edebilsinler diye eğitimler veriyoruz."

Demirdön, "Umuda Giden Yol" projesinin hükümlü ve tutuklularının tahliyesi sonrasında iş hayatına girmelerinde olumlu etki yaratacak birçok faktörü içinde barındırdığını kaydetti.

- "Projenin gelişmesi için çalışmaya devam edeceğiz"

Sincan Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürü Ali Aksoy, halk eğitim merkezleri olarak insanları esas alan faaliyetler yürüttüklerini ve hedef kitlelerinin her yaştan, her eğitim düzeyinden ve her meslekten insanlar olduğunu bildirdi.

Aksoy, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Daire Başkanlığının sözleşme makamı olduğu projenin gelişmesi ve faydalı olması adına çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

- 194 milyon 345 bin 33 avroluk proje

Proje Koordinatörü Bilal Pektaş ise projenin amacının, Sincan Açık Ceza İnfaz Kurumu, Sincan Çocuk Kapalı Ceza İnfaz Kurumu, Sincan Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu ve Sincan 2 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan 18-55 yaş aralığındaki 291 hükümlü ve tutuklunun başarılı bir şekilde iş gücüne katılabilmesini sağlamak olduğunu aktardı.

Pektaş, 194 milyon 345 bin 33 avro tutarındaki projenin bir yıl devam edeceğini belirtti.

Proje kapsamında 18-55 yaş aralığındaki 291 hükümlü ve tutukluya saç ve sakal kesimi, manikür-pedikür teknikleri, seramik karo kaplamacılığı, ses ve ısı yalıtımcılığı ve boyacılık kursularının verileceğini belirten Pektaş, katılımcılar için mesleki eğitimler sonrasında hijyen eğitimi ve işçi sağlığı ile iş güvenliği kurslarının da düzenleneceğini ifadesini kullandı.

Pektaş, ceza infaz kurumlarında kişisel gelişim seminerlerinin de düzenleneceğini belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Eğitimlerin sonunda mesleki gelişmelerini sağlamış hükümlü ve tutukluların potansiyel işverenleriyle buluşmalarına aracılık edecek bir elektronik veri sistemi kurulacak ve bu sistem, projede yer alan iştirakçiler ile paylaşılacak. Tahliye sonrası hükümlü ve tutukluların işe girişlerinin kolaylaştırılması için iştirakçilerin desteklenmelerini sağlayacağız. Projeye katılan 291 hükümlü ve tutukluya, KOSGEB onaylı uygulamalı girişimcilik belgesi verilmesi için eğitimler düzenleyeceğiz. Bu sayede tutuklu ve hükümlülerin ceza infaz kurumlarından çıktıktan sonra kendi ayaklarının üzerinde durmalarını sağlamayı hedefliyoruz."

Mesleki eğitimlere katılan hükümlü ve tutuklulara 10 bin lira teminatlı ferdi kaza sigortası yaptırılacağını aktaran Pektaş, böylece kurslarda karşılaşılacak iş kazalarına karşı kursiyerlerin korunmuş olacağını kaydetti.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilik ikramiyesinde 30 yılı aşan sürenin ödenmesi
YEREL

EMEKLİLİK İKRAMİYESİNDE 30 YILI AŞAN SÜRENİN ÖDENMESİ
Filipinler'de Ebu Seyyaf ile mücadele
YEREL

FİLİPİNLER'DE EBU SEYYAF İLE MÜCADELE
Kılıçdaroğlu'ndan Tüfenkci'ye taziye telefonu
YEREL

KILIÇDAROĞLU'NDAN TÜFENKCİ'YE TAZİYE TELEFONU

Dünya'nın ilk özel uluslararası uzay istasyonu yolda
YEREL

DÜNYA'NIN İLK ÖZEL ULUSLARARASI UZAY İSTASYONU YOLDA
Sosyal Hizmet Modellerinden Yararlanan Gençlerin Atama Töreni
YEREL

SOSYAL HİZMET MODELLERİNDEN YARARLANAN GENÇLERİN ATAMA TÖRENİ

Kars'ta terör operasyonu
YEREL

KARS'TA TERÖR OPERASYONU
İç borçlanma stratejisi (2)
YEREL

İÇ BORÇLANMA STRATEJİSİ (2)

Hazine'nin vergi dışı normal gelirleri
YEREL

HAZİNE'NİN VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLERİ
Japonya'da tablo çalan Taylandlı yetkili istifa etti
YEREL

JAPONYA'DA TABLO ÇALAN TAYLANDLI YETKİLİ İSTİFA ETTİ
Sosyal Hizmet Modellerinden Yararlanan Gençlerin Atama Töreni
YEREL

SOSYAL HİZMET MODELLERİNDEN YARARLANAN GENÇLERİN ATAMA TÖRENİ
GESF, sporcularına göz muayenesi yaptıracak
YEREL

GESF, SPORCULARINA GÖZ MUAYENESİ YAPTIRACAK
Trump'ın göçmen kararı
YEREL

TRUMP'IN GÖÇMEN KARARI
Erdoğan, Suriyeli Gözyaşı ve ailesini kabul etti
YEREL

ERDOĞAN, SURİYELİ GÖZYAŞI VE AİLESİNİ KABUL ETTİ
YÖK Başkanı Saraç, Ukrayna Büyükelçisi ile görüştü
YEREL

YÖK BAŞKANI SARAÇ, UKRAYNA BÜYÜKELÇİSİ İLE GÖRÜŞTÜ

Ensar Vakfından açıklama
YEREL

ENSAR VAKFINDAN AÇIKLAMA
Rus kızakçıya 4 yıl ceza
YEREL

RUS KIZAKÇIYA 4 YIL CEZA
Gençlerbirliği'nde transfer
YEREL

GENÇLERBİRLİĞİ'NDE TRANSFER
Serbest Güreş Milli Takımı Dünya Kupası'na hazırlanıyor
YEREL

SERBEST GÜREŞ MİLLİ TAKIMI DÜNYA KUPASI'NA HAZIRLANIYOR
Grekoromen Güreş Milli Takımı Adana'da şekillenecek
YEREL

GREKOROMEN GÜREŞ MİLLİ TAKIMI ADANA'DA ŞEKİLLENECEK
Tuna Bekleviç'in iddialarına ilişkin açıklama
YEREL

TUNA BEKLEVİÇ'İN İDDİALARINA İLİŞKİN AÇIKLAMA
Kaynak, AA Editör Masası'na konuk olacak
YEREL

KAYNAK, AA EDİTÖR MASASI'NA KONUK OLACAK
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Çelik:
YEREL

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI ÇELİK:
&quot;Tehlikedeki Türk Dilleri&quot; kitaplaştırıldı
YEREL

"TEHLİKEDEKİ TÜRK DİLLERİ" KİTAPLAŞTIRILDI
Bakan Eroğlu'ndan &quot;çığ tehlikesi&quot;ne karşı uyarı
YEREL

BAKAN EROĞLU'NDAN "ÇIĞ TEHLİKESİ"NE KARŞI UYARI