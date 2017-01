"Umuda Giden Yol" projesi tanıtımı

ANKARA (AA) - Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Kemal Demirdön, "Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü olarak özellikle halk eğitim merkezleriyle işbirliği yapıyoruz ve onların usta öğretici ve öğretim elemanlarından yararlanarak, cezaevlerinde kalanlara tahliye olduktan sonra mesleklerini icra edebilsinler diye eğitimler veriyoruz." dedi.

Sincan Halk Eğitimi Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğünce başlatılan ve Sincan Ceza İnfaz Kurumlarında kalan 18-55 yaş aralığındaki 291 hükümlü ve tutuklunun başarılı bir şekilde iş gücüne katılabilmesi amacıyla başlatılan "Umuda Giden Yol" projesinin açılışı, Holiday Inn Otel'de düzenlenen toplantıyla yapıldı.

Projenin açılışında konuşan Demirdön, toplum ve toplumsal yaşam var olduğu sürece suçlunun olmasının normal olduğunu vurgulayarak, "Toplumun kuralları ihlal edildikçe, kuralları ihlal edenlere, başkasının haklarını, ortak kuralları ihlal edenlere bir yaptırım uygulanacak. Yaptırımların uygulanma yerleri de cezaevleridir." ifadesini kullandı.

Demirdön, tutuklu ve hükümlülerin cezaevinden çıktıktan sonra topluma uyum sağlaması için bir mesleğinin olması ve bu insanlara kişisel gelişim kazandırılması gerektiğini belirtti.

Demirdön, şöyle devam etti:

"Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü olarak birçok kurumla işbirliği halindeyiz. Özellikle halk eğitim merkezleriyle işbirliği yapıyoruz ve onların usta öğretici ve öğretim elemanlarından yararlanarak cezaevlerinde kalanlara tahliye olduktan sonra mesleklerini icra edebilsinler diye eğitimler veriyoruz."

Demirdön, "Umuda Giden Yol" projesinin hükümlü ve tutuklularının tahliyesi sonrasında iş hayatına girmelerinde olumlu etki yaratacak birçok faktörü içinde barındırdığını kaydetti.

- "Projenin gelişmesi için çalışmaya devam edeceğiz"

Sincan Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürü Ali Aksoy, halk eğitim merkezleri olarak insanları esas alan faaliyetler yürüttüklerini ve hedef kitlelerinin her yaştan, her eğitim düzeyinden ve her meslekten insanlar olduğunu bildirdi.

Aksoy, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Daire Başkanlığının sözleşme makamı olduğu projenin gelişmesi ve faydalı olması adına çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

- 194 milyon 345 bin 33 avroluk proje



Proje Koordinatörü Bilal Pektaş ise projenin amacının, Sincan Açık Ceza İnfaz Kurumu, Sincan Çocuk Kapalı Ceza İnfaz Kurumu, Sincan Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu ve Sincan 2 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan 18-55 yaş aralığındaki 291 hükümlü ve tutuklunun başarılı bir şekilde iş gücüne katılabilmesini sağlamak olduğunu aktardı.

Pektaş, 194 milyon 345 bin 33 avro tutarındaki projenin bir yıl devam edeceğini belirtti.

Proje kapsamında 18-55 yaş aralığındaki 291 hükümlü ve tutukluya saç ve sakal kesimi, manikür-pedikür teknikleri, seramik karo kaplamacılığı, ses ve ısı yalıtımcılığı ve boyacılık kursularının verileceğini belirten Pektaş, katılımcılar için mesleki eğitimler sonrasında hijyen eğitimi ve işçi sağlığı ile iş güvenliği kurslarının da düzenleneceğini ifadesini kullandı.

Pektaş, ceza infaz kurumlarında kişisel gelişim seminerlerinin de düzenleneceğini belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Eğitimlerin sonunda mesleki gelişmelerini sağlamış hükümlü ve tutukluların potansiyel işverenleriyle buluşmalarına aracılık edecek bir elektronik veri sistemi kurulacak ve bu sistem, projede yer alan iştirakçiler ile paylaşılacak. Tahliye sonrası hükümlü ve tutukluların işe girişlerinin kolaylaştırılması için iştirakçilerin desteklenmelerini sağlayacağız. Projeye katılan 291 hükümlü ve tutukluya, KOSGEB onaylı uygulamalı girişimcilik belgesi verilmesi için eğitimler düzenleyeceğiz. Bu sayede tutuklu ve hükümlülerin ceza infaz kurumlarından çıktıktan sonra kendi ayaklarının üzerinde durmalarını sağlamayı hedefliyoruz."

Mesleki eğitimlere katılan hükümlü ve tutuklulara 10 bin lira teminatlı ferdi kaza sigortası yaptırılacağını aktaran Pektaş, böylece kurslarda karşılaşılacak iş kazalarına karşı kursiyerlerin korunmuş olacağını kaydetti.