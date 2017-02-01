EPDK kurul kararları

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ANKARA (AA) - Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), ATAŞ Anadolu Tasfiyehanesi AŞ'nin depolama ve iletim tesislerinin tarifelerini belirledi.

EPDK'nın konuya ilişkin Kurul kararları Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, ATAŞ Anadolu Tasfiyehanesi AŞ'nin Mersin'de faaliyet gösteren Liman Akaryakıt Depolama ve Dolum Tesisi ile Karaduvar Akaryakıt Depolama ve Dolum Tesisi'nin benzin ve motorin türleri için alacağı günlük depolama hizmet bedeli metreküp başına 0,222 lira olarak belirlendi. Tesislerin hizmet başına alacağı teslim etme hizmeti bedelleri ise benzin ve motorin türleri için metreküp başına 9,859 lira oldu.

EPDK, Karaduvar Akaryakıt Depolama ve Dolum Tesisi'nde fuel oil türleri için uygulanacak günlük depolama hizmet bedelini ton başına 0,222 lira, hizmet başına alınacak teslim etme hizmet bedelini ise 10,385 lira olarak belirledi.

Öte yandan Kurum, Karaduvar İletim Tesisine ilişkin benzin, motorin ve deniz motorini türleri iletim hizmet bedelini metreküp başına 2,90 lira, fuel oil türleri için de iletim bedelini ton başına 3,50 lira olarak belirledi.



