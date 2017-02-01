Mezrada rahatsızlanan kadın 9 saatte kurtarıldı

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TUNCELİ (AA) - Tunceli'nin Nazımiye ilçesine bağlı mezrada rahatsızlanan kadın, paletli ambulans desteğindeki ekiplerin 9 saatlik çabasıyla sağlık kuruluşuna ulaştırıldı.

İlçenin Dereova köyüne bağlı Koyunlu mezrasında yaşayan Hediye Çiçek rahatsızlanınca, durum sağlık ekiplerine bildirildi.

Mezranın yolunun kardan kapalı olması dolayısıyla ambulansla bölgeye gidemeyen sağlık ekipleri, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve İl Özel İdaresinden yardım istedi.

Çiçek'in hastaneye ulaştırılması için iş makinesi desteğindeki İl Özel İdaresi, paletli bir araçtaki AFAD görevlileri ile sağlık ekipleri bölgeye hareket etti.

İl Özel İdaresi ekiplerince mezraya giden yolun büyük bir bölümü ulaşıma açıldı.

Yolun kalan bölümünü AFAD'ın paletli aracı ile giderek mezraya ulaşan sağlık ve AFAD görevlileri, Çiçek'i evinden alıp yolun ulaşıma açılan alana kadar getirdi.

Burada ambulansa alınan Çiçek, yaklaşık 9 saatlik çalışmanın ardından Nazımiye Toplum Sağlığı Merkezine ulaştırıldı.

Hediye Çiçek'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.