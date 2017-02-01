Gaziantep'te karbonmonoksit zehirlenmeleri

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 40 kişi tedavi altına alındı.
İlçede dün gece saatlerinden itibaren etkisini gösteren kuvvetli rüzgar nedeniyle 40 kişi sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi.
İslahiye Devlet Hastanesinde tedavi altına alınanlardan durumu ağır olan Gül Yaren Kiraz (16) Gaziantep'e sevk edildi.
Bu arada, İslahiye Belediyesi, şiddetli rüzgar nedeniyle vatandaşlar karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı belediye hoparlörlerinden anonslarla uyardı.