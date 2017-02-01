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YEREL HABERLER  / TRABZON HABERLERİ
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Şehidin ailesine bağışladığı dairenin tapusunu teslim etti

01 Şubat 2017 Çarşamba, 15:03

TRABZON (AA) - Trabzon'un Of ilçesinde yaşayan iş adamı Muzaffer Hacımurtezaoğlu, 2015 yılında şehit düşen özel harekat polisi Necmi Çakır'ın ailesine bağışladığı dairenin tapusunu teslim etti.

Aynı zamanda ilçeye bağlı Dumlusu Mahallesi Muhtarı da olan iş adamı Hacımurtezaoğlu, 5 Kasım 2015'te Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde, terör örgütü PKK mensuplarına yönelik sürdürülen operasyonda şehit olan özel harekat polisi Necmi Çakır'ın ailesine daire hediye etmeye karar verdi.

Hacımurtezaoğlu, durumu ilettiği Kaymakam Eren Aslan'ın aracılığıyla Sıraağaç Mahallesi Muhtarı olan şehidin babası Fahri Çakır ile iletişime geçti. İnşaat sektöründe faaliyet gösteren Hacımurtezaoğlu, Cumhuriyet Mahallesi'nde yapımı tamamlanan dairenin tapusunu, Of Kaymakamı Eyüp Fırat ile şehidin ailesine verdi.

Kaymakam Fırat ve Hacımurtezaoğlu, şehidin il dışında bulunan eşi Dilek Çakır adına hazırlanan tapuyu, evlerinde ziyaret ettiği şehidin babası Fahri ve annesi Nuriye Çakır'a teslim etti.

Baba Fahri Çakır, gazetecilere yaptığı açıklamada, oğlunun şehadetinin üzerinden yaklaşık 15 aylık süre geçtiğini belirterek, şunları söyledi:

"Oğlum aynı gün hem gazi oldu hem de şehit. Bu vatan için iki büyük mertebeyi aynı gün yaşadı. Sabah operasyonda yaralandı. Arkadaşları tarafından hastaneye götürülerek tedavi edildi. Tedavisinin ardından taburcu oldu. Arkadaşları onu istirahat etmesi için birliğe götürürken o bunu kabul etmedi. 'Arkadaşlarım çatışırken ben istirahat edemem' dedi. Yeniden operasyon alanına döndü ve orada şehit oldu."

Muzaffer Hacımurtezaoğlu'na teşekkür eden Çakır, "Sağ olsun Muzaffer kardeşim de onun bu vatanseverliği karşısında şehidimin çocuklarına bir daire hediye etmek istedi. Allah kendisinden razı olsun. Allah ona bol kazançlar versin. Onun bu davranışı bizleri çok fazla memnun etmiştir. Herkese örnek olacak bir davranış sergiledi. Kendisine teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Hacımurtezaoğlu ise şehit haberini alınca çok üzüldüğünü dile getirerek, "Yazıhanede otururken birden aklıma geldi. Bizim burada terör korkumuz yok. Bizleri askerlerimiz, polislerimiz, jandarmalarımız koruyor. Şehidimizin kardeşine, daha önceden aynı apartmandan bir daire vermiştim. Onun yan tarafındaki daireyi çok isteyen olduğu halde satmamıştım. Niye vermediğimi de bilmiyorum. Allah'ın takdiri. Şehidimizin eşine ve yavrularına hayırlı olsun. Allah kimseye bu acıları yaşatmasın." dedi.

Kaymakam Fırat, iş adamı Hacımurtezaoğlu'nun davranışı karşısında son derece duygulandığını ifade ederek, şehit Çakır'a Allah'tan rahmet, ailesine ise başsağlığı diledi.

Hacımurtezaoğlu'nun bu davranışını "topluma örnek olmak" şeklinde niteleyen Fırat, böyle hayırlı bir olaya şahitlik ettiği için mutlu olduğunu söyledi.


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