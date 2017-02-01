Trabzon'da kar yağışı

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TRABZON (AA) - Trabzon'un Of ilçesindeki spor salonunun çatısı, kar birikmesi nedeniyle çöktü.

İlçede hafta başından itibaren etkili olan kar yağışı sebebiyle kar kalınlığı merkezde yer yer 60 santimetreye, yüksek kesimlerde ise 1,5 metreye kadar ulaştı.

Yoğun kar sebebiyle Of-Çaykara karayolu üzerinde bulunan spor salonunun çatısında çökme meydana geldi.

Olayda yaralanan olmazken spor salonunda hasar oluştu.

Spor salonunda incelemelerde bulunan Of Kaymakamı Eyüp Fırat, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Özcan Demirel'den bilgi aldı.

Fırat, olayın üzücü olduğunu ancak sevindirici tarafının kimsenin burnunun kanamaması olduğunu belirterek, "Keşke olmasaydı diyoruz ama afet durumu bu. Yoğun kar yağışı nedeniyle çatı kar yükünü taşıyamadı. Zaten problemi nedeniyle bir onarım söz konusuydu. Devletimiz güçlüdür. İnşallah en kısa sürede sorunu çözeceğiz." dedi.



