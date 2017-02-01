Yurtta kış

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

BİNGÖL (AA) - Yoğun tipi nedeniyle Bingöl-Erzurum, Bingöl-Muş ve Bingöl-Elazığ karayolu ulaşıma kapandı.

Bingöl'de bir haftadır süren yoğun kar yağışının ardından bugün etkili olan tipi ulaşımı olumsuz etkiliyor. Tipi nedeniyle Bingöl-Erzurum, Bingöl-Muş ve Bingöl-Elazığ karayolunda ulaşım sağlanamıyor.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Bingöl'den Muş'a giden çok sayıda araç Bingöl-Solhan karayolunun Masala mevkisinde yolda kaldı. Tipi nedeniyle görüş mesafenin 10 metreye kadar düştüğü bölgede, karayolları ekipleri mahsur kalan vatandaşlara yardımcı olurken diğer taraftan da yol açma çalışmalarını sürdürüyor.

Trafik ve Karayolu ekipleri, sürücüleri yola çıkmadan önce araçlarında zincir ve çekme halatı bulundurmaları konusunda uyardı.

Öte yandan, Muş'a gidecek araçlar yolun kapalı olması nedeniyle Bingöl kent merkezinde Kervansaray mevkisinde bekletiliyor.