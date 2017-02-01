01 ŞUBAT 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / BİNGÖL HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Yurtta kış

01 Şubat 2017 Çarşamba, 16:50

BİNGÖL (AA) - Yoğun tipi nedeniyle Bingöl-Erzurum, Bingöl-Muş ve Bingöl-Elazığ karayolu ulaşıma kapandı.

Bingöl'de bir haftadır süren yoğun kar yağışının ardından bugün etkili olan tipi ulaşımı olumsuz etkiliyor. Tipi nedeniyle Bingöl-Erzurum, Bingöl-Muş ve Bingöl-Elazığ karayolunda ulaşım sağlanamıyor.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Bingöl'den Muş'a giden çok sayıda araç Bingöl-Solhan karayolunun Masala mevkisinde yolda kaldı. Tipi nedeniyle görüş mesafenin 10 metreye kadar düştüğü bölgede, karayolları ekipleri mahsur kalan vatandaşlara yardımcı olurken diğer taraftan da yol açma çalışmalarını sürdürüyor.

Trafik ve Karayolu ekipleri, sürücüleri yola çıkmadan önce araçlarında zincir ve çekme halatı bulundurmaları konusunda uyardı.

Öte yandan, Muş'a gidecek araçlar yolun kapalı olması nedeniyle Bingöl kent merkezinde Kervansaray mevkisinde bekletiliyor.

İLGİLİ HABERLER

Köyde mahsur kalan hamile kadın hastaneye ulaştırıldı
YEREL

KÖYDE MAHSUR KALAN HAMİLE KADIN HASTANEYE ULAŞTIRILDI
Bingöl Belediyesi karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor
YEREL

BİNGÖL BELEDİYESİ KARLA MÜCADELE ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR
Çağrıların yüzde 44'ü gereksiz
YEREL

ÇAĞRILARIN YÜZDE 44'Ü GEREKSİZ