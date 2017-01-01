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Ekonomi Bakanı Zeybekci:

04 Nisan 2017 Salı, 18:07
Ekonomi Bakanı Zeybekci:

KÜTAHYA (AA) - Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, ''Ekonomik bağımsızlığını kuramamış ülke tam bağımsız sayılmaz. Ekonomik bağımsızlığımıza giden en önemli yol, istikrar ve öngörülebilir bir zaman dilimi. 16 Nisan'da yapılacak referandumla Türkiye kesintisiz istikrara kavuşacak.'' dedi.

Kütahya'nın Gediz ilçesinde Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü hizmet binasının açılışında konuşan Zeybekci, son 150-200 yılda Anadolu coğrafyasındaki millete oyun kurgulayanların bulunduğunu söyledi.

"Bu aziz millet, dualı millettir. Bu aziz millet, peygamber efendimizin duasına mazhar olmuş bir millettir. Bu millete ne oyun kurgularlarsa kurgulasınlar, o oyunlar hep geri tepmiştir. Bu millet, tarihi boyunca asla ve asla teslim ve esir olmamış bir milletir." ifadelerini kullanan Zeybekci, şöyle konuştu:

"Ecdadımız düğüne gider gibi şehadete yürümüş. Şehit vermediğimiz coğrafya yok. Son dönemlerde birileri, oyun kurgulayanlar, Abdülhamid Han'ı hallettikten sonra Osmanlı topraklarını paylaşıp tadı damağında kalanlar, Anadolu üzerine göz dikenler, oyunlarını çok farklı hale dönüştürdüler. Oyun kuranlar, kurgulayanlar var ve Türkiye'yi aynı oyun içinde tutanlar var. Bu oyunu kuranların ünlü bir sözü vardır, 'Altını koyan kuralı koyar, kuralı koyan altını alır.' Yıllar boyunca bu kuralın etrafında Türkiye'yi dolaştırdılar."

- ''16 Nisan'da Türkiye bir hastalıktan kurtulacak''

Türkiye'nin 2002'den bugüne kadar ortalama yüzde 5,6 büyüdüğünü belirten Zeybekci, "Türkiye 3 bin 500 dolarlık milli gelirini 11 bin dolara çıkardı. Avrupa'da 6. büyük ekonomi haline geldi." dedi.

Zeybekci, 16 Nisan'da yapılacak anayasa değişikliği halk oylamasının parti meselesi olmadığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bu, milli meseledir. Bu, gelecek nesillerin meselesidir. Türkiye bir hastalıktan kurtulacak. Türkiye bugüne kadar başına gelen tüm belaların sebebi olan bir hastalıklı yapıdan kurtulacak. Bunu da 16 Nisan'da yapacak. Bunun siyasi bir alana çekilmesine izin vermeyin, milli meseledir. Ekonomik bağımsızlığını kuramamış ülke tam bağımsız sayılmaz. Ekonomik bağımsızlığımıza giden en önemli yol, istikrar ve öngörülebilir bir zaman dilimi. 16 Nisan'da yapılacak bu referandumla Türkiye kesintisiz istikrara kavuşacak. Öngörülebilir bir iktidar süresine kavuşacak. 16 Nisan'da Türkiye bir hastalıktan kurtulacak."

Daha sonra Zeybekci ve beraberindekiler, kurdele keserek hizmet binasının açılışını gerçekleştirdi.

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