AK Parti Genel Sekreteri Gül:

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GAZİANTEP (AA) - AK Parti Genel Sekreteri Abdulhamit Gül, "Bölücü terör örgütlerinin 'hayır' dediği yerde benim asil milletim, 16 Nisan'da kararını 'evet' olarak verecek ve bu ülkenin birlik ve beraberliğini istemeyenlere de güzel bir cevap vermiş olacaktır." dedi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesince yürütülen "Antep Fıstığında Bioteknikle Mücadele Projesi" kapsamında Nizip ilçesine bağlı Korucak Mahallesi'nde düzenlenen "feromon tuzaklama" dağıtım töreninde konuşan Gül, Nizip'e ve köylerine çok önemli yatırımlar yapıldığını belirterek, bunun içinde 56 kilometrelik yol çalışmasının da bulunduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye'nin borç alan değil, borç veren bir ülke haline geldiğini kaydeden Gül, bunun da bu milletin dik duruşu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında oluşu sayesinde başarıldığını belirtti.

Gül, şöyle devam etti:

"Artık eski Türkiye yok, artık halkıyla, milletiyle daha güçlü bir Türkiye var. Bunu yeterli görmüyoruz ve bunun için bizlere dayatılan darbe anayasasından kurtulmamız ve daha güçlü bir ülke olmamız gerekiyor. Çünkü bu anayasa, bu millete yetmiyor, bu millete dar geliyor. Bizler, milli gelirimiz 25 bin dolar olsun, yani her vatandaşımız, cebine 25 bin dolar koysun istiyoruz ama bu çift başlı yönetim ve istikrarsız hükümetler, Türkiye'ye ayak bağı oluyor. İşte bu ayak bağından kurtulmanın adı 16 Nisan'da 'evet' demektir."

16 Nisan'da "evet" oylarının desteğiyle Türkiye'yi ekonomi alanda dünyanın 10 büyük ülkesi haline getireceklerini belirten Gül, "16 Nisan'dan sonra eskiler eskide kalacak. Artık Türkiye yeni bir yolda, güçlü bir şekilde ilerleyecektir. 16 Nisan'da 'evet' demek, ileri vitese atmak demek, 'hayır' demekte geri vitese takıp yine eski Türkiye olmak demektir. Herkesin siyasi görüşü farklı olabilir ama 16 Nisan'da Türkiye'nin geleceğini oylayacağız. Bölücü terör örgütlerinin 'hayır' dediği yerde benim asil milletim, 16 Nisan'da kararını 'evet' olarak verecek ve bu ülkenin birlik ve beraberliğini istemeyenlere de güzel bir cevap vermiş olacaktır. Bunun yanında yine 16 Nisan'da verilecek güçlü 'evet' oylarıyla bu aziz milletimiz, hem FETÖ, hem bölücü terör örgütü PKK, DAEŞ ve diğer terör örgütleriyle bu ülkede huzur istemeyen yabancı ülkelere güzel bir ders verecektir." diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de Antep fıstığı yetiştiricilerine "Antep Fıstığında Bioteknikle Mücadele Projesi" kapsamında 7 ilçeden 2 bin fıstık üreticisine 4 bin "feromon tuzaklama" dağıttıklarını söyledi.

Nizip'in fıstık ve zeytinle Gaziantep'e güç kattığını belirten Şahin, sosyal projelerin yanı sıra tarımsal hizmetleri de gözardı etmediklerini ve desteklemeye devam edeceklerini belirtti.

Konuşmaların ardından katılımcılar, Antep fıstığı bahçesinde ağaçlara yapılan "feromon tuzaklama" uygulamasını izledi.

Daha sonra Nizip Ziraat Odası tarafından projeye katkıları için Fatma Şahin'e ve Gül'e plaket verildi.

Abdulhamit Gül ve beraberindeki heyet, Nizip Ticaret Odası, Nizip Ticaret Borsası ve Nizip Sanayi Sitesi yönetimini ve üyelerini ziyaret ederek, halk oylamasıyla ilgili bilgi verdi.