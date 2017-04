ISPARTA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Antalya'daki yabancıları ve Rusları 'Rejim değişecekmiş, şeriat gelecekmiş, sizleri zorla Müslüman yapacaklar' diye korkutuyorlar. Çok utanç verici bir duruma geldi, bunların hali gerçekten içler açısı, zavallı bir duruma düştüler." dedi.

Bakan Çavuşoğlu, temaslarda bulanmak için geldiği Isparta'da AK Parti ve MHP il başkanlıklarını ziyaret etti. Basına kapalı gerçekleştirilen ziyaretlerinin ardından Çavuşoğlu, yerel bir televizyon kanalında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Çavuşoğlu, programda yaptığı konuşmada Türkiye'nin 7'inci kez referanduma gittiğini, AK Parti döneminde 3 kez referanduma ve çok sayıda seçime gidildiğini söyledi. Çavuşoğlu, ilkkez Avrupa ülkelerinin siyasetçisiyle basınıyla her şeyiyle Türkiye'deki bir seçimde taraf tuttuğunu ve "Hayır" dediğini anlattı.

Bu ülkelerin taraf tutmanın yanında "hayır" çıkması için de çaba sarf ettiklerini söyleyen Çavuşoğlu, bu ülkelerin, Türkiye'nin tam anlamıyla bağımsız ülke olmasından rahatsızlık duyduklarından ve Türkiye'nin kendi kontrollerinden çıkmasını istemediklerinden böyle bir tutum içine girdiklerini dile getirdi.

Çavuşoğlu, Avrupa ülkelerinin, referanduma "Evet" diyenlere büyük baskı uyguladığını, PKK'ya ve "Hayır" diyenlere destek verdiğini, kendilerini, Türkiye'nin patronu olarak gördüğünü ifade etti.

Avrupa ülkelerinin "hayır" için yaptığı her çabanın milletten geri döndüğünü vurgulayan Çavuşoğlu, "Hayır" diyenlerin Avrupa'nın bu tavrını gördükten sonra "evet"e yöneldiğini, milletin kendi adına başkalarının karar vermesine izin vermediğini söyledi.

- "Artık birbirimizi oyalamaya gerek yok"

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 16 Nisan'da "evet" çıkması halinde dış politikada çok fazla değişlik olmayacağını dile getirerek, şöyle konuştu:

"Girişimci, insani ve vicdani dış politika anlayışımız değişmez. Sorunları çözmek için çaba sarf etme anlayışımız değişmez, ekonomik ilişkileri geliştirme anlayışımız değişmez. Büyükelçilik sayımız artar, tüm dünyada vizeleri kaldırmak için çaba sarf ederiz. Esasen 'evet' çıktıktan sonra tüm bu yapmak istediklerimizi daha güçlü bir şekilde yapabiliriz ancak bazı konularda da oturup konuşuruz. Mesela Avrupa Birliği (AB) ile oturup konuşmamız lazım. 'Kardeşim ne istiyorsunuz. Bizi almak istemiyorsanız da açıkça söyleyin. Sürüncemede bırakmayın bu işi. İstiyorsanız da gereğini yapın. Artık birbirimizi oyalamaya gerek yok.' Ne istiyorsak birbirimize söyleyelim. Olmayacaksa da bunu da konuşalım, o zaman herkes kendi çaresine bakar. Elbette ekonomik ilişkiler devam eder ama AB üyeliğini de bir 50, 60 yıl daha sürdürmenin bir anlamı yok belirsiz şekilde. Somut yol haritası olacak. "

- "Bunların halkçılığı yok, yalan söylüyorlar"

Çavuşoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin "kontrollü darbe" iddiasına ilişkin şunları kaydetti:

"Bildiği bir şey varsa söylemesi lazım. Acaba kendi de içinde mi yok mu söylemesi lazım. Onu diyorsa gerçekten Kılıçdaroğlu'na şaşırmıyorum ama bu uç noktaya kadar geldiğini görmek de Türk siyaseti adına utanç vericidir. Her gün bir gaf, her gün bir yalan. Günde 10 tane yalan. Her söylediği yalan bu referandum sürecinde. Tehditler, şantajlar... En sonra Yalova milletvekili vardı. Genel başkanlığa sürekli aday oluyor, 'Kılıçdaroğlu yenilgiye doymadı, doymadı yine doymuyor' diyen. O da bir televizyon programında öyle bir saçmaladı ki... 'Muhtarları, iş yerlerini kapatacak.' Milleti aptal yerine koyuyor. Millet niye yetki vermiyor bunlara. Bunlara bir yetki versen millete neler neler yaparlar? Geçmişte tek parti dönemlerinde yaptıkları gibi zulmederler. Diğer partililere bakıyorsun çok kibarlar. Bunlar inanılmaz agresif, çok kötü, kaba davranıyorlar. Bunların halkçılığı yok, yalan söylüyorlar. Kılıçdaroğlu'nun söylediği de tamamen yalan. Kılıçdaroğlu bu anayasa paketini de okumamış, diğerleri de okumamış. Zaten objektif şekilde okusalar 'Evet' verirler. Herhalde 'İkna oluruz' diye korkularından okumayıp, onun dışında sürekli yalan söylüyorlar.

Antalya'daki yabancıları ve Rusları da 'Rejim değişecekmiş, şeriat gelecekmiş, sizleri zorla Müslüman yapacaklar' diye korkutuyorlar. Çok utanç verici bir duruma geldi. Bunların hali gerçekten içler açısı, zavallı bir duruma düştüler. Bu kadar mı acizsiniz, bu kadar mı düştünüz? Millete gidin anlatın, millet kararı versin, ona da saygı duyun. Sonra 'Evet çıkarsa denize dökeriz' diye tehdit ediyorsanız, millet sizi sandıkta öyle bir dökecek ki öyle bir silkeleyecek ki artık nerenizden ne düşecek, her şeyiniz ortaya koyacak. Millet dersini verecek."

- "Tek adam olmak isteyen için bugünkü anayasa bulunmaz nimettir"

"Cumhuriyet elden gidiyor" diyenlerin Cumhuriyete hiçbir katkısının olmadığını söyleyen Çavuşoğlu, son 15 yılda AK Parti'nin neler yaptığının ortada olduğunu, Cumhuriyete kendilerinin hizmet ettiğini kaydetti.

"Tek adamlık" iddiasına da değinen Çavuşoğlu, "Tek adamlık dediğin nedir? Tek adam dediğin yerde meclis, yargı, yardımcıları, hükümet de olmaz. Tek adamlık bir şey yok. Tek adam olmak isteyen için bugünkü anayasa bulunmaz nimettir. Daha fazla yetki var. Kenan Evren yetkileri var. Kenan Evren koydu bunları. Karşılığında sorumluluk var mı? Yok. Hesap verme var mı? Yok. Yargıya hesap verme yok, meclise hesap verme yok. Cumhurbaşkanı olmak isteyen bir kişi eğer kendisini düşünüyorsa şu anki sistemden daha iyi bir sistem yok. Eğer memleketi düşünüyorsan 18 maddelik anayasa paketi elzem oluyor." ifadesini kullandı.