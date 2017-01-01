Bartın'daki darbe girişimi davası

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BARTIN (AA) - Bartın'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında, "anayasayı ihlal" ve "silahlı terör örgütü yöneticiliği ve üyeliği" suçlamasıyla haklarında dava açılan, aralarında subay, astsubay ve uzman çavuşun da bulundu 2'si tutuklu 18 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Bartın Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanıklar ile avukatları ve yakınları katıldı.

Tutuksuz sanıklardan astsubay A.G, savunmasında, komutanlıklarınca yürütülen tahkikatta, hakkında darbe girişimine ilişkin bir suç unsuruna rastlanılmadığını ve görevine iade edildiğini söyleyerek beraatini talep etti.

Tanıkların da dinlenildiği duruşmada, tutuklu sanıklar eski Amasra Sahil Güvenlik Grup Komutanı Binbaşı Bünyamin Kopoycu ile TCSG 22 bot komutanı Üsteğmen Emre Dündar da haklarındaki iddiaları kabul etmeyerek tahliyelerini istedi.

Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, sanıkların FETÖ'nün şifreli haberleşme programlarını kullanıp kullanmadıklarının tespiti, tüm sanıkların aile bireyleri hakkında FETÖ/PDY dosyasının bulunup bulunmadığının belirlenmesi, dosyadaki diğer eksikliklerin tamamlanması ve tanıkların dinlenilmesi için duruşmayı erteledi.

İddianamede, sanıkların "anayasayı ihlal" ve "silahlı terör örgütü yöneticiliği ve üyeliği" suçlarından birer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 5'er yıldan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.