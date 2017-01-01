Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş:

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ORDU (AA) - Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, "Gördünüz. İdlib'de kimyasal silah kullandılar evvelsi gün. Halkın üstüne kimyasal silah attılar. Kimyasal silah kullanılması savaş suçudur." dedi.

Kurtulmuş, partisince Kumru ilçe meydanında düzenlenen mitingde vatandaşlara hitap etti.

Ordu'nun ilçeleri arasında birincilik yarışı olduğunu belirten Kurtulmuş, bu referandumda Kumru ilçesinin sadece Ordu'nun birincisi olmayacağını, Türkiye'de de en yüksek dereceyi yapan ilçelerden birisi olacağını söyledi.

Kurtulmuş, referanduma az bir süre kaldığına işaret ederek, "İnşallah bu pazar değil, önümüzdeki pazar Türkiye tarihi bir referandumu yapıyor. Bu referandumla birlikte Türkiye ayaklarındaki prangalardan kurtuluyor ve Allah'ın izniyle koşar adım yeni Türkiye istikametinde, güçlü Türkiye istikametinde yoluna devam ediyor. Türkiye şu andaki mevcut sistemin yüklerini sırtından indiriyor. Bu millete ağır gelen, bu milleti taşıyamayan, bu milletin hayallerini, bu milletin hedeflerini karşılamayan şu mevcut sistemden inşallah 16 Nisan akşamı kurtuluyoruz. Allah'ın izniyle evet, evet, evet diyerek yeni sisteme geçiyoruz." diye konuştu.

Yeni sistemin şimdiden memlekete ve gelecek nesillere hayırlar getirmesini temenni eden Kurtulmuş, "Mevcut sistem çalışmıyor. Bu sistemin hastalıkları var. Bu sistemin sakatlıkları var. Bu sistem milletimizin hedeflerini karşılayamıyor. Bu sistemin içerisinde darbeler var. Bu sistemin içerisinde kurulamayan hükümetler var. Bu sistemin içerisinde kirli hükümet pazarlıkları var. 1980 öncesinde parayla satın alınan milletvekilleri bakan yapılarak Cumhuriyet Halk Partisine kurdurulan hükümetler var. Bu sistemin içerisinde bir türlü cumhurbaşkanının seçilemediği durumlar var. 5,5 ay Türkiye'de cumhurbaşkanı seçilemedi." ifadesini kullandı.

Kurtulmuş, eski Türkiye'de siyasi yasakların olduğunu anımsatarak, şöyle devam etti:

"Recep Tayyip Erdoğan AK Parti'nin Genel Başkanı olduğu zaman Başbakan olabildi mi? Olamadı. Niye olamadı, siyasi yasağı vardı. Necmettin Erbakan 28 Şubat'tan sonra siyasi yasaklı hale geldi mi? Geldi. Türkiye böyle bir sistem. Ekonomik krizleri var. 5 Nisan kararları var. 2001 krizleri var. Cumhurbaşkanı ile başbakanların arasında kavgalar var. Her birisi Türkiye'de çok ağır bedeller ödetmiş olan ekonomik ve siyasi krizler var. Şimdi bu faturayı ödemiş bu millet 16 Nisan'da ne diyor. Evet, evet, evet diyerek sırtındaki bu gömleği çıkarıyor, yeni Türkiye'ye yürüyor."

Daha fazla bu gömleği taşıyamayacaklarını dile getiren Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Daha fazla bu sistemle ilerleyemeyiz. Şimdi ne olacak? Seçim gelecek önümüze. Seçim günü iki tane sandık var. İki sandığı birden getireceğiz. Bir sandıkta cumhurbaşkanı, yani hükümetin başı kim olacak? Onu seçeceğiz. Nerede seçeceğiz, sandık meydanında seçeceğiz. Er meydanında seçeceğiz. Kim seçecek siz seçeceksiniz. Millet yüzde 50 artı 1'i kim cumhurbaşkanı yaptıysa o Türkiye'nin hükümetinin başı olacak. Sandıktan cumhurbaşkanı çıkacak. Artık pazarlıklar yok. Koalisyon yok. 7 Haziran'da yaşadık. 7 Haziran'da hükümet kurulamadı. 7 Haziran 1 Kasım arasını kaybettik."

Kurtulmuş, kurulacak ikinci sandıkta ise milletvekillerin seçileceğini anlatarak, "Size hizmet edecek ve Türkiye'de yasa yapacak, kanun yapacak milletvekillerini seçeceğiz. Böylece kavganın, tartışmanın olmadığı bir şekilde Allah'ın izniyle sistemi oturtturacağız, Türkiye çok daha güzel yönetilecek, çok daha etkin karar alınacak, çok daha hızlı bir şekilde yolumuza devam edeceğiz." dedi.

Alandaki bir vatandaşın "Böyle bir telefonla Türkiye'yi kurtardı" demesi üzerine Kurtulmuş, 15 Temmuz darbe girişimini anımsatarak, "Cumhurbaşkanımızın cesaretiyle, milletin cesareti, feraseti ve kararlılığıyla 15 Temmuz'da tanklara, uçaklara karşı bu millet göğsünü siper etti. Allah'ın izniyle bu milletin onurunu, bu milletin istikbalini kurtardı." diye konuştu.

- "Büyük Türkiye'den korkuyorlar da onun için"

Türkiye'de yapılan bir seçimin ilk defa davetsiz misafirleri olduğunun altını çizen Kurtulmuş, bu davetsiz misafirlerin Hollanda, Almanya, Avusturya ve İsviçre gibi ülkelerin olduğunu söyledi.

Bunların telaşının başka olduğunu anlatan Kurtulmuş, "Niye korkuyorlar ve çekiniyorlar. Korku dağları bekliyor da onun için. Büyük Türkiye'den korkuyorlar da onun için. Bu millet 16 Nisan'da evet derse önünün bir defa kesilemeyeceğini düşünüyorlar da onun için hayıra destek oluyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

Kurtulmuş, Türkiye'nin her yerini gezen birisi olduğunu belirterek, "Gördüğüm manzara şu: Her gün evet oyları giderek yukarıya doğru artıyor. 16 Nisan'a geldiğinde çok yüksek oradan evet oyu çıkacak. Hayır cephesi de haliyle geriliyor. Hayır cephesi de geriledikçe dışarıdan destek geliyor. Hayır cephesi geriledikçe Kılıçdaroğlu ve CHP'lilerin ayarı bozuluyor." ifadesini kullandı.

- Esed rejiminin düzenlediği kimyasal saldırı

Kurtulmuş, Esed rejiminin düzenlediği kimyasal saldırıya da değinerek, şöyle konuştu:

"Gördünüz. İdlib'de kimyasal silah kullandılar evvelsi gün. Halkın üstüne kimyasal silah attılar. Kimyasal silah kullanması savaş suçudur. Bu savaş suçunu işlemelerine rağmen bugün saat 17.00'de bakalım izleyeceğiz. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi toplanıyor. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi evet bu savaş suçudur dese bile, 5 tane ülkeden birisi de Rusya. Onun için de dünya 5'ten büyüktür diyoruz. Rusya kalkıp rejime arka çıkarsa geçmiş olsun. Hiçbir şekilde Suriye yönetimine karşı yaptırım uygulayamazsınız. Bu ne demektir: 'Öldür öldürebildiğin kadar. At kimyasal silahını atabildiğin kadar' demektir. İnşallah böyle bir karar almazlar."

Kurtulmuş, CHP Konya Milletvekili Hüsnü Bozkurt'un 16 Nisan'daki referanduma ilişkin açıklamalarını da eleştirerek, "Ne dedi, 'Eğer evet çıkarsa evet oyu verenleri denize dökeceğiz' dedi. Haddini bil, ya adam gibi konuş ya sus. Otur oturduğun yerde. Bu millete hakaret etme. Bu millete güven. Bu millet evet de dese hayır da dese milletin kararı başımızın üstündedir de. Bunu diyemiyorsan demokrasinin içindeyim zannetme kendini. Biz ilk günden beri ne diyoruz. Millet ne derse başımızın üstünde." dedi.

Kurtulmuş, konuşmasının ardından mitinge katılan vatandaşlara karanfil dağıttı.

Mitinge, Kurtulmuş'un yanı sıra AK Parti Ordu milletvekilleri Oktay Çanak, Metin Gündoğdu ve Ergün Taşcı, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, ilçe belediye başkanları ve çok sayıda partili katıldı.























































