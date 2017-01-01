Esed rejiminin kimyasal silah saldırılarına tepkiler

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YALOVA (AA) - Yalova'da, Beşşar Esed rejiminin İdlib'de düzenlediği kimyasal saldırılarda yaşamını yitirenler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Yalova İnsan Hak ve Hürriyetleri Yardım Derneği öncülüğünde Merkez Camisi'nde toplanan grup, öğle namazının ardından, saldırıda hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kıldı, dua etti.

Gruptakiler, saldırıda yaşamını yitiren çocukların fotoğraflarının yer aldığı dövizleri taşıyarak, olaya tepki gösterdi.

Dernek Başkanı Sabri Kan, burada yaptığı konuşmada, saldırıyı kınadıklarını belirtti.

Zalimlerin, hastanelerdeki hastaları bile vurduğunu dile getiren Kan, "18 bini çocuk olmak üzere 650 bin masumu katlettiler, doymadılar. Uçaklardan tonlarca bombayla, kadın, çocuk, yaşlı demeden, 2 milyon insanı sakat bıraktılar, doymadılar. Şimdi de kimyasal silahlarla masum çocukları boğuyorlar, doymayacaklar. Zalim Esed rejimi ve destekçileri, katliam ve saldırılarına dün de yenilerini eklemiştir." dedi.

Yaşananların insanlığa sığmadığını anlatan Kan, şunları kaydetti:

"Ey insanlık, bu görüntüler ilk değildir. Maalesef İslam dünyası şimdiki tutumunu devam ettirdiği müddetçe son da olmayacaktır. Çünkü Türkiye dışında İslam ülkelerinden hiçbiri bu katliamlara tepki göstermemektedir. Çünkü İran, Esed zalimiyle iş tutmaktadır. Çünkü Obama döneminde kırmızı çizgi ilan edilen kimyasal saldırı, 2013 yılında gerçekleştirilmiş ancak yapılan zulme hiçbir tepki verilmemiştir."