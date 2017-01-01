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YEREL HABERLER  / AYDIN HABERLERİ
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Çin Halk Cumhuriyeti heyetinden Aydın'a ziyaret

05 Nisan 2017 Çarşamba, 16:45
Çin Halk Cumhuriyeti heyetinden Aydın'a ziyaret

AYDIN (AA) - Çin Halk Cumhuriyeti İzmir Başkonsolosu Zengxian Liu ve Çin Halk Cumhuriyeti Gansu Eyaleti Siyasi Danışma Konferansı Başkan Yardımcısı Huang Xuanping, Aydın'da çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Aydın Valisi Ömer Faruk Koçak, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Çin ve Türk halkı arasında çok köklü, tarihi, kültürel, siyasi ve ekonomik ilişkilerin olduğunu, binlerce yıllık tarihe dayanan bu ilişkinin son dönemde de artarak devam ettiğini söyledi.

İki ülkenin dünyada hızlı büyüyen ekonomiye sahip ve G20'ye üye olduğunu anımsatan Koçak, Çin Halk Cumhuriyeti’nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin daimi üyesi olması nedeniyle uluslararası ilişkilerde önemli yeri olduğuna işaret etti.

İki ülke arasındaki ticaret hacminin de hızlı bir şekilde geliştiğini vurgulayan Koçak, "Diplomasinin türlerinden biri de doğrudan diplomasidir. Bunlar, iş dünyasının kendi arasında geliştirdiği milletler arası ilişkiler ve şehirlerin ön plana çıktığı ilişkilerdir. Bugün, bunun örneklerinden birini yaşıyoruz. Biliyoruz ki hem Gansu Eyaleti’nin hem de Aydın’ın bu iş birliğini geliştirmek için önemli potansiyelleri var. Özellikle, turizm, tarım ve ticaret konusunda çok önemli iş birlikleri geliştirebileceğimizi düşünüyorum." diye konuştu.

- "Vatandaşlarımız tatil için buraya gelecekler"

Çin Halk Cumhuriyeti Gansu Eyaleti Siyasi Danışma Konferansı Başkan Yardımcısı Huang Xuan Ping de iki ülkenin dost kalması ve Aydın'la Gansu'nun "Dost şehir" olması amacıyla bu ziyareti gerçekleştirdiklerini anlattı.

İki ülkenin kültür olarak birbirine bağlı olduğunu ve bu dostluğun sonsuza kadar sürmesi düşüncesinde olduğuna dikkati çeken Huang, "Gansu bölgesi, doğal kaynaklar bakımından zengin bir bölgedir. Yenilenebilir enerji, metal ve biyomedikal ürünler bakımından çok geniştir. Tarım bakımından Aydın ile benzeşiyor. Sayın Vali'nin de söylediği gibi tarım, turizm ve ticaret konusunda geniş iş birliği yapabiliriz." dedi.

Huang, Gansu'da her yıl Temmuz ayında düzenledikleri ticaret ve turizm fuarına Vali Koçak'la birlikte iş adamlarını da davet etti.

Bir gazetecinin "Kuşadası ve Didim ilçelerine Çinli vatandaşların turist olarak gelmesi için çalışmalarının olup olmayacağı" yönündeki soruya Huang, "Aydın’a ilk defa geliyorum. Buraya gelirken Aydın’ın ne kadar güzel bir bölge olduğunu gördüm. Böylesi turizm bölgelerini çok seviyoruz. İnanıyorum ki vatandaşlarımız tatil için buraya gelecekler." yanıtını verdi.

- Esad'ın İdlib'de kimyasal bomba kullanılması

İdlib'de kimyasal bomba kullanılması sonucu onlarca insanın öldürülmesi konusunda düşünceleri sorulan Çin Halk Cumhuriyeti İzmir Başkonsolosu Zengxian Liu ise "Suriye’deki problemi Çin devleti olarak yakından izliyoruz. Oraya yardım edilmesi için çalışıyoruz." cevabını verdi.

Konuşmaların ardından Çin'den gelen heyet, Vali Koçak'a "Değişmeyen tek şey değişimin kendisidir" anlamına gelen hat sanatıyla Arapça yazılan bir afiş hediye etti. Koçak ise kendilerine içinde incir, zeytinyağı, kestane ve bal bulunan bir sepet takdim etti.

Heyet, daha sonra Aydın Sanayi Odası ve Aydın Ticaret Odası’nı ziyaret etti.

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