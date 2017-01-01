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YEREL HABERLER  / TRABZON HABERLERİ
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"Basamak Basamak Kanseri Yeniyoruz" etkinliği

05 Nisan 2017 Çarşamba, 17:03
"Basamak Basamak Kanseri Yeniyoruz" etkinliği

TRABZON (AA) - Trabzon'da kanserle mücadeleyi kazanan kadınlar, bir araya gelerek merdiven basamaklarını çeşitli renklerde boyadı.

Büyükşehir Belediyesi, Kadın Mühendis ve Mimarlar Derneği, Mimarlar Odası Trabzon Şubesi Kadın Komisyonu ile Türkiye Meme Hastalıkları Dernekleri Federasyonu iş birliğinde, "Kanser Haftası" dolayısıyla "Basamak Basamak Kanseri Yeniyoruz" etkinliği düzenlendi.

Ortahisar ilçesi Beşirli Mahallesi'ndeki etkinlikte, kanserle mücadeleyi kazanan kadınlar ve yakınları, merdiven basamaklarına çeşitli desenler çizerek, bunları rengarenk boyadı.

Kadınlara, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Akkaya, Trabzon Halk Sağlığı Müdürü Köksal Hamzaoğlu, eski Trabzon Belediyesi Başkan Yardımcısı Ergin Aydın da destek verdi.

Toplumda kanser konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen programda, erken teşhisin önemine de işaret edildi.

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