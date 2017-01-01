Anaokulu öğrencilerini taşıyan minibüs kaza yaptı

DENİZLİ (AA) - Pamukkale ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 anaokulu öğrencisi yaralandı.
Ali Hıdır Destel yönetimindeki 20 S 0429 plakalı anaokulu servis minibüsü, Pelitlibağ Mahallesi'nden Numan Konakçı Caddesi istikametine seyir halindeyken, karşı yönden gelen İbrahim Adıgüzel'in kullandığı 20 YD 089 plakalı beton mikseriyle çarpıştı.
Kazada yaralanan 5 anaokulu öğrencisi 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Çeşitli yerlerinden yaralanan öğrencilerin durumlarının iyi olduğu ve tedavilerinin ardından taburcu edildikleri öğrenildi.