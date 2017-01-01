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YEREL HABERLER  / DENİZLİ HABERLERİ
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Anaokulu öğrencilerini taşıyan minibüs kaza yaptı

05 Nisan 2017 Çarşamba, 19:47

DENİZLİ (AA) - Pamukkale ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 anaokulu öğrencisi yaralandı.

Ali Hıdır Destel yönetimindeki 20 S 0429 plakalı anaokulu servis minibüsü, Pelitlibağ Mahallesi'nden Numan Konakçı Caddesi istikametine seyir halindeyken, karşı yönden gelen İbrahim Adıgüzel'in kullandığı 20 YD 089 plakalı beton mikseriyle çarpıştı.

Kazada yaralanan 5 anaokulu öğrencisi 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Çeşitli yerlerinden yaralanan öğrencilerin durumlarının iyi olduğu ve tedavilerinin ardından taburcu edildikleri öğrenildi.


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