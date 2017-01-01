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17 Nisan'da okullar tatil

07 Nisan 2017 Cuma, 17:32

SİVAS (AA) - Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, 16 Nisan'da yapılacak halk oylaması nedeniyle, 17 Nisan'da okulların tatil edildiğini bildirdi.

Bakan Yılmaz, halk oylaması çalışmaları kapsamında ziyaretlerde bulunduğu memleketi Sivas'ta, Zara ilçesinde yapımı tamamlanan 100 milyon liralık yatırımların toplu açılış törenine katıldı.

Törende yaptığı konuşmada, halk oylamasına değinen ve vatandaşlardan "Evet" oyu vermelerini isteyen Yılmaz, daha sonra TOKİ'nin hak sahibi belirleme kura törenine katılarak, ilk kurayı çekti.

Zara'da hayırsever Muttalip Çifçi tarafından yaptırılan Halil İbrahim Çifçi İlk/Ortaokulu'nun açılışını da gerçekleştiren Bakan Yılmaz, burada basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "16 Nisan'da halk oylamasını yapıyoruz, sandık kurullarında birçok öğretmenimiz görev almakta, sayımların sağlıklı olabilmesi için yapılacak itirazların da yine sağlıklı şekilde neticelenebilmesi için başbakanımızın talimatı üzerine, aynı zamanda okullarımızın da düzenin sağlanması ve temizliğinin hakkıyla yerine getirilebilmesi için başbakanımızın talimatıyla, 17 Nisan'ı tatil etme kararı aldık." diye konuştu.

Daha sonra okulu gezen Yılmaz, ardından bugün açılışı gerçekleştirilen Zara Devlet Hastanesi'ni ziyaret etti.

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Milli Eğitim Bakanı Yılmaz:
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MİLLİ EĞİTİM BAKANI YILMAZ:
Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz: &quot;16 Nisan'da halk oylamasını yapıyoruz, sandık kurullarında birçok öğretmenimiz görev almakta. Sayımların sağlıklı olabilmesi için, yapılacak itirazların da yine sağlıklı şekilde neticelenebilmesi için, aynı zamanda okullarımızda düzenin sağlanması ve temizliğinin hakkıyla yerine getirilebilmesi için Başbakan'ımızın talimatıyla 17 Nisan'ı tatil etme kararı aldık.&quot;
YEREL

MİLLİ EĞİTİM BAKANI İSMET YILMAZ: "16 NİSAN'DA HALK OYLAMASINI YAPIYORUZ, SANDIK KURULLARINDA BİRÇOK ÖĞRETMENİMİZ GÖREV ALMAKTA. SAYIMLARIN SAĞLIKLI OLABİLMESİ İÇİN, YAPILACAK İTİRAZLARIN DA YİNE SAĞLIKLI ŞEKİLDE NETİCELENEBİLMESİ İÇİN, AYNI ZAMANDA OKULLARIMIZDA DÜZENİN SAĞLANMASI VE TEMİZLİĞİNİN HAKKIYLA YERİNE GETİRİLEBİLMESİ İÇİN BAŞBAKAN'IMIZIN TALİMATIYLA 17 NİSAN'I TATİL ETME KARARI ALDIK."
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