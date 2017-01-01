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YEREL HABERLER  / KÜTAHYA HABERLERİ
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"Kırmızı et üreticiden tüketiciye 4-5 el değiştiriyor"

07 Nisan 2017 Cuma, 18:05
"Kırmızı et üreticiden tüketiciye 4-5 el değiştiriyor"

KÜTAHYA (AA) - Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Birliği Genel Başkanı Bülent Tunç, "Üreticiden, besiden çıkan bir hayvan, kasaba ve markete gelene kadar en az 4-5 el değiştiriyor. Aracıların payları, bazen de spekülatif müdahaleler et fiyatlarını yükseltiyor. Et fiyatlarındaki artış da tüketimin azalmasına neden oluyor." dedi.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesindeki et üretim tesislerinde incelemelerinde bulunan Tunç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kırmızı et fiyatlarında istikrarın sağlanabilmesi için üreticinin desteklenmesi gerektiğini söyledi.

Etin son tüketiciye uygun fiyata ulaştırılması için aracıların çıkarılması gerektiğini belirten Tunç, şöyle konuştu:

"Etin ucuz olması için mutlaka üretimin artırılması, üretimin artırılması için de üreticinin önünü görmesi gerekiyor. Vatandaşların ucuza et yiyebilmesi için aradaki aracıların mutlaka çıkarılması lazım. Aracılar çıkarılmadığı müddetçe son tüketiciye etin ucuza yedirilmesi zor görünüyor. Üreticiden besiden çıkan bir hayvan kasaba ve markete gelene kadar en az 4-5 el değiştiriyor. Aracıların payları, bazen de spekülatif müdahaleler et fiyatlarını yükseltiyor. Et fiyatlarındaki artış da tüketimin azalmasına neden oluyor."

Tunç, et desteğinin devam etmesinin sektör açısından önemli olduğunu vurgulayarak, "Et desteğinin devam etmesi daha kaliteli daha sürdürülebilir bir üretimin olması adına çok önemli." ifadelerini kullandı.

Yerli üretime desteklerin sürmesi gerektiğini dile getiren Tunç, yem fiyatlarındaki artışın da et üreticilerini olumsuz yönde etkilediğini belirtti.


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