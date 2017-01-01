Hakkari'de terör operasyonları

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HAKKARİ (AA) - Hakkari'de mağarada yapılan aramada kalaşnikof ile çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin engellenmesine yönelik Ceylanlı köyü Gelinli mezrası kırsalında yaptıkları arama tarama faaliyetinde bir mağara tespit etti.

Mağarada yapılan aramada kalaşnikof ile çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi. Malzemeler, olay yerinde usulüne uygun imha edildi.

Çukurca ilçesine bağlı Çığlı köyünde de "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında yakalama kararı bulunan şüpheli gözaltına alındı.