09 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / BURSA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Dünürünü ve gelinini yaraladı

09 Nisan 2017 Pazar, 02:53
Dünürünü ve gelinini yaraladı

BURSA (AA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir kişi tartıştığı dünürüne ve gelinine silahla ateş ederek yaraladı.

Alınan bilgiye göre, Kemalpaşa Mahallesi Hal Sokak üzerinde ikamet eden Niyazi B. ile dünürü Ali Osman Ş. ve gelini Leyla B. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Niyazi B, üzerindeki silahla dünürünü ve gelinini yaraladı.

Durumu ağır olan yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince önce İnegöl Devlet Hastanesine oradan da Bursa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Niyazi B. ise olay yerine gelen polislere teslim oldu.


İLGİLİ HABERLER

&quot;Lezginka&quot; Bursa'da sahne aldı
YEREL

"LEZGİNKA" BURSA'DA SAHNE ALDI
Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci:
YEREL

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANI TÜFENKCİ:
CHP Grup Başkanvekili Altay:
YEREL

CHP GRUP BAŞKANVEKİLİ ALTAY:

Osman Gazi'yi Anma ve Bursa'nın Fethi Şenlikleri
YEREL

OSMAN GAZİ'Yİ ANMA VE BURSA'NIN FETHİ ŞENLİKLERİ
TÜGVA'dan &quot;Türkiye için evet&quot; yürüyüşü
YEREL

TÜGVA'DAN "TÜRKİYE İÇİN EVET" YÜRÜYÜŞÜ
Spor Toto Basketbol Süper Ligi
YEREL

SPOR TOTO BASKETBOL SÜPER LİGİ
Bursa'da Karacabey Evi kapılarını açtı
YEREL

BURSA'DA KARACABEY EVİ KAPILARINI AÇTI
TÜGVA'dan &quot;evet&quot; yürüyüşü
YEREL

TÜGVA'DAN "EVET" YÜRÜYÜŞÜ
Aquila, Alpler'e yüksekten uçacak
YEREL

AQUİLA, ALPLER'E YÜKSEKTEN UÇACAK
Bursa'daki Karacabeylilerin yeni buluşma adresi
YEREL

BURSA'DAKİ KARACABEYLİLERİN YENİ BULUŞMA ADRESİ
Filmmor Festivali ilk kez Bursa'da
YEREL

FİLMMOR FESTİVALİ İLK KEZ BURSA'DA
Aslanhan'dan 'mutlu aile' tavsiyeleri
YEREL

ASLANHAN'DAN 'MUTLU AİLE' TAVSİYELERİ
Yıldırım'da kentsel dönüşüm hamlesi
YEREL

YILDIRIM'DA KENTSEL DÖNÜŞÜM HAMLESİ
Orhaneli Büyükşehir ile gelişiyor
YEREL

ORHANELİ BÜYÜKŞEHİR İLE GELİŞİYOR
Kırsalda refah seviyesi yükseliyor
YEREL

KIRSALDA REFAH SEVİYESİ YÜKSELİYOR
&quot;Üreten Türkiye Konuşuyor&quot; programı
YEREL

"ÜRETEN TÜRKİYE KONUŞUYOR" PROGRAMI

&quot;Üreten Türkiye Konuşuyor&quot; programı
YEREL

"ÜRETEN TÜRKİYE KONUŞUYOR" PROGRAMI
Bursalı şehidin adı memleketinde yaşayacak
YEREL

BURSALI ŞEHİDİN ADI MEMLEKETİNDE YAŞAYACAK
Masa tenisi: Kadınlar ETTU Kupası
YEREL

MASA TENİSİ: KADINLAR ETTU KUPASI

Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci:
YEREL

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANI TÜFENKCİ:
Gürsu meydanları yaza hazırlanıyor
YEREL

GÜRSU MEYDANLARI YAZA HAZIRLANIYOR
Bakan Müezzinoğlu'nun acı günü
YEREL

BAKAN MÜEZZİNOĞLU'NUN ACI GÜNÜ
EN ÇOK OKUNANLAR
Şehit babası: 20 yıldır bu haberi bekledik
GÜNDEM

'20 YIL BU HABERİ BEKLEDİK'

 1
  • 2 Derbi sonrası Beşiktaş'ta flaş ayrılık
  • 3 'ABD-Rusya gerilimi artmalı'
  • 4 Kapadokya'da balon düştü: 1 ölü, 20 yaralı