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YEREL HABERLER  / ARDAHAN HABERLERİ
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Ardahan'da ulaşıma kar ve tipi engeli

09 Nisan 2017 Pazar, 17:00
Ardahan'da ulaşıma kar ve tipi engeli

ARDAHAN (AA) - Ardahan'da etkili olan kar ve tipi ulaşımda aksamalara neden oldu.

Doğu Anadolu'da etkili olan kar ve tipiden dolayı, bazı yollarda sürücüler zor anlar yaşadı.

Yolun karla kaplanması nedeniyle özellikle Ardahan-Posof ve Hanak-Damal karayollarında çok sayıda araç ilerlemekte güçlük çekti.

Bazı araçların kaygan olması sebebiyle yoldan çıktığı kentte, söz konusu araçlar diğer sürücülerin desteği ile yola alınarak ilerleyebildi.

Kentte kar yağışının en fazla etkili olduğu bölgelerden olan Ardahan-Artvin karayolunun Sahara Geçidi ile Ardahan-Posof karayolunun Ilgar Dağı mevkilerinde yoğun kar yağışı ve tipiden dolayı büyük araçların geçişine izin verilmiyor.

Karayolları ekipleri de kentteki yollarda karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

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