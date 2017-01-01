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İshak Paşa Sarayı, nisan ayında da gelinliğini giydi

10 Nisan 2017 Pazartesi, 16:49
İshak Paşa Sarayı, nisan ayında da gelinliğini giydi

AĞRI (AA) - Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde etkili olan kar yağışı, Osmanlı mimarisinin seçkin örneklerinden İshak Paşa Sarayı ve çevresini beyaza bürüdü.

Mimarisi ve tarihsel özelliğiyle Doğu Anadolu Bölgesi'nin en görkemli yapılarından biri olan İshak Paşa Sarayı, nisan ayında yağan karla beyaza bürünerek kartpostallık görüntüler oluştu.

İshak Paşa Sarayı ve çevresindeki tarihi yapılar nisan ayında yağan karla tamamen beyaza bürünürken, sarayın karşısında yer alan Beyazıd Camisi ile 2 bin 500 yıllık Urartu Kalesi'nde de doyumsuz manzaralar oluştu.

Kar kalınlığının 15 santimetreye ulaştığı bölgedeki bin 900 rakımlı İshak Paşa Sarayı, yüksek rakımı sebebiyle kış aylarında çoğunlukla kar altında kalması sebebiyle yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

Osmanlı Devleti'nin Lale Devri'nde inşa edilmiş en etkileyici mimari örneklerinden birisi olarak kabul edilen saray, bahar ayında yeniden beyaza bürünmesiyle turistlerin ilgi odağı oldu.

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