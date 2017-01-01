11 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / BURSA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Bursa'da

11 Nisan 2017 Salı, 13:26

BURSA (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Arkadaşlarıma dedim ki, 'Ya arkadaşlar bu 18 maddenin içinde belki benim atladığım bir yer olabilir. Benimle ilgili gerçekten bir madde var mı? Bir de siz bakın bakalım' dedim. 'Yok' diyorlar. Benim gördüğüm kadarıyla madde 1 Kemal Kılıçdaroğlu, madde 2 Kemal Kılıçdaroğlu, madde 3 Kemal Kılıçdaroğlu, geliyor geliyor madde 18 Kemal Kılıçdaroğlu. Yahu Kemal Kılıçdaroğlu size ne yaptı?" dedi.

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesindeki bir düğün salonunda, Mustafakemalpaşa ve Karacabey ilçelerinin muhtar ve azaları, ziraat odalarının yöneticileri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya gelen Kılıçdaroğlu, 16 Nisan'da parti seçimi yapılmadığını, bir rejim değişikliğinin oylanacağını söyledi.

Kılıçdaroğlu, yeni sistemle "Halk kendi devletini kurmak için adım atıyor" söylemlerinin dile getirildiğini hatırlatarak, şöyle konuştu:

"Rejim değişiyor. Nasıl değişiyor? Kendileri anlatıyorlar. Sayın Cumhurbaşkanının danışmanı açıklama yapıyor. 'Halk kendi devletini kurmak için adım atıyor. 16 Nisan'da sandığa gidecek, halk kendi devletini kuracak' diyor. Biz 23 Nisan 1920'de ne yaptık? Peki biz 29 Ekim 1923'te ne yaptık? Kendi devletimizi kurduk, cumhuriyeti ilan ettik. Ne demek 16 Nisan'da yeni bir devlet kuracağız. Kimin devleti olacak bu devlet? Tarihimizi neden inkar ediyoruz."

- "Bir seçimi değil, bir rejimi oyluyoruz"

Kılıçdaroğlu, 16 Nisan'da partiler arası bir seçim olacakmış gibi yansıtıldığına işaret ederek, "Olayı sanki 16 Nisan'da bir seçim olacak, partiler arası bir yarışmış gibi gösteriyorlar. Yok böyle bir şey. Bir seçimi değil, bir rejimi oyluyoruz. Demokratik parlamenter sistemi mi savunacağız, tek adam rejimini mi savunacağız? Biz bunu oyluyoruz. Bunun üzerinde bütün düşüncelerimizi yoğunlaştırıyoruz." diye konuştu.

İlanlara bakıldığında parlamenter sistemin güçleneceğinin iddia edildiğine dikkati çeken Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Allah aşkına Meclis nasıl güçleniyor? Bu önerilen tek adam rejiminde Meclis nasıl güçleniyor? Bir bakanlık dahi kurulamıyor. Bakanlıkların kurulmasına bir kişi karar verebiliyor. Kaç bakanlık kurulacağına bir kişi karar veriyor. Kaç başkan yardımcısı olacağına bir kişi karar verebiliyor. Bu işim şimdi kim yapıyor? TBMM yapıyor. Niye bu yetkiyi Meclisin elinden alıyorsun. Hangi gerekçeyle alıyorsun. 80 milyonun iradesini temsil eden Meclisten bu yetkiyi neden alıyorsun? Öyle bir yetki alınıyor ki bir milletvekili çıkıp sözlü soru dahi soramayacak."

- "AK Parti'nin gündemi Kılıçdaroğlu"

AK Parti'nin gündeminde sürekli kendisinin olduğunu aktaran Kılıçdaroğlu, "Arkadaşlarıma dedim ki, 'Ya arkadaşlar bu 18 maddenin içinde belki benim atladığım bir yer olabilir. Benimle ilgili gerçekten bir madde var mı? Bir de siz bakın bakalım' dedim. 'Yok' diyorlar. Benim gördüğüm kadarıyla madde 1 Kemal Kılıçdaroğlu, madde 2 Kemal Kılıçdaroğlu, madde 3 Kemal Kılıçdaroğlu, geliyor geliyor madde 18 Kemal Kılıçdaroğlu. Yahu Kemal Kılıçdaroğlu size ne yaptı?" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu, bir parti devleti kurulmaya çalışıldığını savunarak, "Demokratik bir devlet değil bir parti devleti kurmak istiyorlar. Başkan partili, başkan yardımcıları partili, bakanlar partili, valiler partili, kaymakamlar partili, hakimler partili, savcılar partili, komutanlar partili, emniyet müdürleri partili. Çünkü hepsini partinin genel başkanı tayin edecek." dedi.

İLGİLİ HABERLER
Voleybol: Kadınlar Challenge Kupası
YEREL

VOLEYBOL: KADINLAR CHALLENGE KUPASI
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Bursa'da
YEREL

CHP GENEL BAŞKANI KILIÇDAROĞLU BURSA'DA
FETÖ'nün 2013'te Bursa'daki himmet hedefi 554 milyon lira
YEREL

FETÖ'NÜN 2013'TE BURSA'DAKİ HİMMET HEDEFİ 554 MİLYON LİRA

Bursa'daki terör örgütü operasyonu
YEREL

BURSA'DAKİ TERÖR ÖRGÜTÜ OPERASYONU
AK Parti İstanbul Milletvekili Külünk:
YEREL

AK PARTİ İSTANBUL MİLLETVEKİLİ KÜLÜNK:

GÜNCELLEME - Bursa'daki terör örgütü operasyonu
YEREL

GÜNCELLEME - BURSA'DAKİ TERÖR ÖRGÜTÜ OPERASYONU

Büyükşehir kursları halkın ayağına götürüyor
YEREL

BÜYÜKŞEHİR KURSLARI HALKIN AYAĞINA GÖTÜRÜYOR
İznik'te yol çalışmaları
YEREL

İZNİK'TE YOL ÇALIŞMALARI
Faaliyet raporuna meclisten onay
YEREL

FAALİYET RAPORUNA MECLİSTEN ONAY
Başkan Edebali'den geleneksel sanatlara destek
YEREL

BAŞKAN EDEBALİ'DEN GELENEKSEL SANATLARA DESTEK
Bursa'da traktör devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL

BURSA'DA TRAKTÖR DEVRİLDİ: 1 ÖLÜ, 1 YARALI
Mahalle konaklarıyla hizmet kalitesi artıyor
YEREL

MAHALLE KONAKLARIYLA HİZMET KALİTESİ ARTIYOR
'Şehrin Işıkları' Gemlik'te yandı
YEREL

'ŞEHRİN IŞIKLARI' GEMLİK'TE YANDI
Toplu konut bölgesindeki göçebe çadırları kaldırıldı
YEREL

TOPLU KONUT BÖLGESİNDEKİ GÖÇEBE ÇADIRLARI KALDIRILDI
Bursa'da 10 Nisan Polis Haftası kutlandı
YEREL

BURSA'DA 10 NİSAN POLİS HAFTASI KUTLANDI
Tersine Dünya sezonu kapatıyor
YEREL

TERSİNE DÜNYA SEZONU KAPATIYOR
Teknik direktör Levent Şahin'den veda mesajı
YEREL

TEKNİK DİREKTÖR LEVENT ŞAHİN'DEN VEDA MESAJI
Bursagaz yöneticileri sahada
YEREL

BURSAGAZ YÖNETİCİLERİ SAHADA
Bursa'ya terör davaları için 2 yeni ağır ceza mahkemesi
YEREL

BURSA'YA TERÖR DAVALARI İÇİN 2 YENİ AĞIR CEZA MAHKEMESİ
Osmangazili judocudan bronz madalya
YEREL

OSMANGAZİLİ JUDOCUDAN BRONZ MADALYA
Ahıska Türkleri tek bir çatı altında toplanıyor
YEREL

AHISKA TÜRKLERİ TEK BİR ÇATI ALTINDA TOPLANIYOR
Bursaspor 15 maç sonra kalesini gole kapattı
YEREL

BURSASPOR 15 MAÇ SONRA KALESİNİ GOLE KAPATTI
Nilüfer'deki kadın derneklerinden kermes
YEREL

NİLÜFER'DEKİ KADIN DERNEKLERİNDEN KERMES
Işık'a demokrasi ödülü
YEREL

IŞIK'A DEMOKRASİ ÖDÜLÜ
EN ÇOK OKUNANLAR
Tasarım harikası muhteşem evler!
YAŞAM

BU EV SADECE 152 CM! İŞTE DÜNYANIN EN DAR EVİ!

 1
  • 2 Dünya onu konuşuyor! Parasızlıktan okulu bırakmıştı...
  • 3 700 bin liralık doğum hediyesi
  • 4 Göbekten kilo alanların bilmesi gereken 9 yiyecek!