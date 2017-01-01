Van'da bin 550 kaçak cep telefonu ele geçirildi

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VAN (AA) - Van'da kontrol noktasında durdurulan bir araçta yapılan aramada bin 550 kaçak cep telefonu bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, kentte haksız kazanç sağlamak amacıyla kaçakçılıkla uğraşanların deşifre edilmesine yönelik çalışma yürüttüğü belirtildi.

Bu kapsamda Van-Hakkari karayolu Gürpınar ilçe çıkışında yol kontrol noktasında durdurulan araçta, kaçak olduğu belirlenen, farklı modellerde bin 550 cep telefonu ile bin 500 batarya ele geçirildiği kaydedilen açıklamada, N.B'nin gözaltına alındığı bildirildi.

