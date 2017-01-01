12 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MERSİN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Mersin'de kaçak sigara ve uyuşturucu operasyonu

12 Nisan 2017 Çarşamba, 11:47

MERSİN (AA) - Mersin'de düzenlenen kaçak sigara ve uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ekipleri Çilek Mahallesi'ndeki tır garajında park halindeki bir minibüste kaçak sigara taşındığı ihbarını aldı.

Minibüste yapılan aramada araca gizlenmiş 10 bin 100 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Suriye uyruklu Mohammad Fıras S. gözaltına alındı.

Öte yandan, Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri de sokak satıcılarına yönelik merkez Toroslar ilçesi Demirtaş Mahallesi ile Akdeniz ilçesine bağlı Gündoğdu Mahallesi'ne operasyon düzenledi.

Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alınırken, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki sorguları sürüyor.

İLGİLİ HABERLER
Mersin'deki terör operasyonu
YEREL

MERSİN'DEKİ TERÖR OPERASYONU
Büyükşehir Belediyesi, engelli gencin hayalini gerçekleştirdi
YEREL

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, ENGELLİ GENCİN HAYALİNİ GERÇEKLEŞTİRDİ
Midesini küçültmek için Almanya'dan geldi
YEREL

MİDESİNİ KÜÇÜLTMEK İÇİN ALMANYA'DAN GELDİ
Silifke'de cephe, gölgelik ve tabelalara estetik dokunuş
YEREL

SİLİFKE'DE CEPHE, GÖLGELİK VE TABELALARA ESTETİK DOKUNUŞ
Kalkınma Bakanı Elvan Mersin'de:
YEREL

KALKINMA BAKANI ELVAN MERSİN'DE:
Mersin 2016 Spor Başarı Ödül Töreni
YEREL

MERSİN 2016 SPOR BAŞARI ÖDÜL TÖRENİ
Mersin'de reklam panolarına yapıştırılan izinsiz ilanlara suç duyurusu
YEREL

MERSİN'DE REKLAM PANOLARINA YAPIŞTIRILAN İZİNSİZ İLANLARA SUÇ DUYURUSU
Kalkınma Bakanı Elvan:
YEREL

KALKINMA BAKANI ELVAN:
Erdemli'de asfalt çalışması
YEREL

ERDEMLİ'DE ASFALT ÇALIŞMASI
Zabıtadan esnafa temizlik denetimi
YEREL

ZABITADAN ESNAFA TEMİZLİK DENETİMİ
Mersin'deki AK Partili gruba taşlı saldırı
YEREL

MERSİN'DEKİ AK PARTİLİ GRUBA TAŞLI SALDIRI
Toroslar EDAŞ Mersin'de bakım, onarım ve yatırım çalışmalarını sürdürüyor
YEREL

TOROSLAR EDAŞ MERSİN'DE BAKIM, ONARIM VE YATIRIM ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR
Kalkınma Bakanı Elvan:
YEREL

KALKINMA BAKANI ELVAN:
Ersoy: &quot;Türkiye, endüstri 4.0 en hızlı geçebilecek ülke&quot;
YEREL

ERSOY: "TÜRKİYE, ENDÜSTRİ 4.0 EN HIZLI GEÇEBİLECEK ÜLKE"
Mersin'deki FETÖ/PDY operasyonu
YEREL

MERSİN'DEKİ FETÖ/PDY OPERASYONU
Kocamaz: &quot;Ülkenin geleceği için herkesi 'evet'te birleşmeye davet ediyorum&quot;
YEREL

KOCAMAZ: "ÜLKENİN GELECEĞİ İÇİN HERKESİ 'EVET'TE BİRLEŞMEYE DAVET EDİYORUM"
Kabuğu kırılan deniz kaplumbağası tedavi edildi
YEREL

KABUĞU KIRILAN DENİZ KAPLUMBAĞASI TEDAVİ EDİLDİ
Başkan Tuna'dan polise çiçekli kutlama
YEREL

BAŞKAN TUNA'DAN POLİSE ÇİÇEKLİ KUTLAMA
MESKİ, çalışanlarını doğaya çıkardı
YEREL

MESKİ, ÇALIŞANLARINI DOĞAYA ÇIKARDI
EN ÇOK OKUNANLAR
Ünlülerin otomobilleri
FİSKOS

ÜNLÜ OYUNCUNUN 1965 MODEL ARABASI

 1
  • 2 Bu kıyafet bir devrimi gerçekleştirdi!
  • 3 Dünya onu konuşuyor! Parasızlıktan okulu bırakmıştı...
  • 4 Artık boyları 2 metre değil...