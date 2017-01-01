Kaplumbağa "Tuki" 97 yaşına girdi

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Darıca ilçesindeki Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi'nde bulunan, Türkiye'nin en yaşlı kaplumbağası olarak bilinen "Tuki", 97 yaşına girdi.

Nesli tükenme tehlikesi altında bulunan türlerden olan dev aldabra kaplumbağasının 97. doğum günü dolayısıyla hayvanat bahçesinde etkinlik düzenlendi.

Parkı ziyaret eden çocuklar, meyve ve sebzelerden oluşan doğum günü hediyesini Tuki'ye verdi.

Hayvanat bahçesinin eğitim ve pazarlama müdürü Gökmen Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin en yaşlı kaplumbağası olan Tuki'nin 12 Nisan 1920 doğumlu olduğunu söyledi.

Tuki'nin nesli tükenme tehlikesi altındaki canlılar arasında yer aldığı bilgisini veren Aydın, "Dev aldabra kaplumbağalarının 200-250 yıl yaşadığı tahmin edilmekte. Bugüne kadar gözlemlenen en yaşlı dev aldabra kaplumbağası 150 yıl yaşamış. Bunun dışında bu kadar uzun yaşayan bir kaplumbağa görülmemiş. Tuki de bu yolda devam ediyor ve hiçbir sağlık problemi yok." diye konuştu.

Aydın, Tuki'nin yaklaşık 20 yıldır Darıca'da olduğunu belirterek, 97. yaş gününü çocukların hazırladığı meyve sebze pastasıyla kutladıklarını kaydetti.

Hayvanat bahçesinin simgesi haline gelen yaşlı kaplumbağanın 75 yaşındaki Afrika mahmuzlu kaplumbağa ile yaşadığını anlatan Aydın, "Şu an hava koşulları onu zorlayacak nitelikte olduğu için bahçeye sadece güneşli havalarda çıkıyor. Onun dışında barınağında kalıyor." dedi.

Aydın, Türkiye'nin en yaşlı kaplumbağası Tuki'nin ziyaretçilerini beklediğini sözlerine ekledi.



