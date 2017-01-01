13 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / SAKARYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

TEM'de akaryakıt tankerinin çekiciye çarpması

12 Nisan 2017 Çarşamba, 18:31

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Sapanca ilçesinde, yakıt tankerinin çekiciye çarpması sonucu ağır yaralanan kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, kazanın ardından Sapanca Devlet Hastanesine kaldırılan Hulisi Akbaba (43), müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

TEM Otoyolunun Güldibi mevkisinde bir tırın arka lastiğinin patlaması sonucu, yola çekici çağrılmıştı. Olay yerine gelen 06 FU 9256 plakalı çekicinin sürücüsü Hulisi Akbaba (43), yolda lastiği patlayan tırı çekiciye yüklemeye çalıştığı esnada, Çetin Korkmaz'ın idaresindeki 34 LA 2337 plakalı akaryakıt tankerinin altında kalmıştı. Ağır yaralanan Akbaba, hastaneye kaldırılmıştı.


İLGİLİ HABERLER
Sakarya'da FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin dava
YEREL

SAKARYA'DA FETÖ'NÜN DARBE GİRİŞİMİNE İLİŞKİN DAVA
'Sakarya Turizminin Dünü Bugünü ve Yarını' SAÜ'de konuşuldu
YEREL

'SAKARYA TURİZMİNİN DÜNÜ BUGÜNÜ VE YARINI' SAÜ'DE KONUŞULDU
Cüzdan hırsızı sahte kimlik ile yakalandı
YEREL

CÜZDAN HIRSIZI SAHTE KİMLİK İLE YAKALANDI
Serdivan Ajans'ın 23'üncü sayısı çıktı
YEREL

SERDİVAN AJANS'IN 23'ÜNCÜ SAYISI ÇIKTI
Akyazı'da asfalt serim çalışmaları sürüyor
YEREL

AKYAZI'DA ASFALT SERİM ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
TEM'de akaryakıt tankeri çekiciye çarptı
YEREL

TEM'DE AKARYAKIT TANKERİ ÇEKİCİYE ÇARPTI
Somalili gençten Recep Tayyip Erdoğan sevgisi
YEREL

SOMALİLİ GENÇTEN RECEP TAYYİP ERDOĞAN SEVGİSİ
Sakarya'da FETÖ/PDY operasyonu
YEREL

SAKARYA'DA FETÖ/PDY OPERASYONU
Sakarya'da çayda kadın cesedi bulundu
YEREL

SAKARYA'DA ÇAYDA KADIN CESEDİ BULUNDU
Sakarya Ticaret Borsası
YEREL

SAKARYA TİCARET BORSASI
SAÜ'de yedincisi düzenlenen 'Gıda Günleri' etkinliği gerçekleşti
YEREL

SAÜ'DE YEDİNCİSİ DÜZENLENEN 'GIDA GÜNLERİ' ETKİNLİĞİ GERÇEKLEŞTİ
'2. İnşaat Mühendisleri Gelişim Etkinliği' SAÜ'de düzenlendi
YEREL

'2. İNŞAAT MÜHENDİSLERİ GELİŞİM ETKİNLİĞİ' SAÜ'DE DÜZENLENDİ
Mevlana ve Mevlevilik' SAÜ'de konuşuldu
YEREL

MEVLANA VE MEVLEVİLİK' SAÜ'DE KONUŞULDU
SAÜ'de 'Kan Bağışı' etkinliği düzenlenecek
YEREL

SAÜ'DE 'KAN BAĞIŞI' ETKİNLİĞİ DÜZENLENECEK
Girişimcilik Zirvesi SAÜ'de gerçekleşti
YEREL

GİRİŞİMCİLİK ZİRVESİ SAÜ'DE GERÇEKLEŞTİ
EN ÇOK OKUNANLAR
Roketsan'ın yeni ürünleri yolda
TEKNOLOJİ

ARTIK BOYLARI 2 METRE DEĞİL...

 1
  • 2 Bu kıyafet bir devrimi gerçekleştirdi!
  • 3 Türkiye'nin en güzel kadınlarından biriydi! Son hali görenleri şaşırtıyor...
  • 4 Dünya onu konuşuyor! Parasızlıktan okulu bırakmıştı...