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TBMM Başkanvekili Aydın:

12 Nisan 2017 Çarşamba, 23:34
TBMM Başkanvekili Aydın:

ADIYAMAN (AA) - TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, "Türkiye ayağına pranga teşkil eden bu sistemden, hastalıklarından, sıkıntılarından kurtulmak istiyorsa referandumda tercihi evet olmalıdır. Artık sözün de kararın da sahibi millet olsun." dedi.

Kahta Gençlik Merkezinde gençlerle bir araya gelen Aydın, anayasa değişikliği hakkında bilgi verdi.

Aydın, konuşmasında, darbecilerin tanklarına karşı göğüslerini siper eden gençler olduğu müddetçe bu milletin iradesinin kimse tarafından asla gasbedilemeyeceğini söyledi.

Bütün çabaları ve gayretlerinin yeni Türkiye'nin inşası olduğunu belirten Aydın, şöyle devam etti:

"Bu nesil bize gerçekten çok çok değer katacak bir nesildir. Türkiye'nin geleceğini aydınlatacak olan bir nesildir. Bu gençlik eski darbe günlerini görmedi. Sadece başörtüsü olduğu için bu kadına haddini bildirin denilerek milletvekilinin Meclisten atıldığı günleri görmedi. Bu acıları büyükleriniz ağır mağduriyetler yaşayarak tecrübe etti. Sistem kötü bir şekilde dizayn edilmişti. Bu sistemde bu milleti hep dışladılar. Geleceğinizi iyi görmek ve ülkeyi geleceğe taşımak için yaşanan bu günleri çok iyi bilmeniz gerekiyor."

Aydın, kimin milletin faydası için çalıştığı, kimin millete karşı bir duruş sergilediğinin iyi bilinmesi gerektiğini vurguladı.

Gençlere çeşitli tavsiyelerde bulunan Aydın, şunları kaydetti:

"Önümüzde 2 seçenek var, ya eski Türkiye devam diyeceğiz ya da yeni Türkiye diyeceğiz. Şimdiki anayasamız darbeciler tarafından hazırlanmış bir anayasadadır. Tamamen milletin iradesi üzerinde vesayet organları konumlandırma yapılmıştır. Bu ülkenin tarihinde bu sistemden dolayı kaynaklanan her darbe, bu ülkeye çok ağır kayıplar verdi. Bu sistemden kaynaklanan bu sorunları çözmek için mutlaka sistem değişikliğine gidilmesi gerekiyor. Türkiye ayağına pranga teşkil eden bu sistemden, hastalıklarından, sıkıntılarından kurtulmak istiyorsa referandumda tercihi evet olmalıdır. Artık sözün de kararın da sahibi millet olsun."

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