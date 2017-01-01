İçişleri Bakanı Soylu:

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TRABZON (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bugün güçlü ve kararlı bir hükümet var. Güçlü ve kararlı bir Başbakan var. Güçlü ve kararlı bir Cumhurbaşkanı var da bugün Türkiye terörle mücadele etmektedir." dedi.

Soylu, Of ilçesinde vatandaşlara hitaben yaptığı konuşmada, Türkiye'nin pazar günü tarihi bir karar vereceğini söyledi.

Vatandaşlara "Duanızı almaya geldik" diyen Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'nin kalkınmasına, büyümesine ve zenginleşmesine her zaman verdiğiniz desteğinizi almaya geldik. Şunu söylemek istiyorum evet, bu ülkeyi, Türkiye'yi savaşlarla esir alamadılar. Savaşlarla diz çökertemediler, savaşlarla diz çökertemedikleri için yeni yöntemler buldular, yeni uygulamalar ortaya koydular. Darbeler, ekonomik krizler, siyasi kaoslar, hepsi ile ülkemi güçsüzleştirmek, ülkemi zayıflatmak için ellerinden geleni yaptılar. Türkiye'yi teslim almak istediler. Kaoslarla alamadılar. Milletimizi esir etmek istediler, beceremediler. Bu büyük millet özgürlüğü için, hürriyeti için ve geleceği için hiçbir şeyden ama hiçbir şeyden vazgeçmedi. Cesur oldu, mücadeleci oldu, kararlı oldu ve ülkemizi yarına yönelik büyük bir anlayışa götürmek için elinden gelen her şeyi yaptı. Bu cendereden ülkemi çıkarabilmek için büyük mücadeleler ortaya konuldu."

Soylu, geçmişte yaşanan olaylara değinerek, on yıllardan beri çeşitli senaryoların ortaya konulduğunu dile getirdi.

"Bu ülkede 10 yıllardır bu memleketin üzerine karabasan gibi çöküyorlar" ifadesini kullanan Soylu, "Ülkemi zora, ülkemi sıkıntıya düşürüyorlar. Elbette bu ülke bu sistemden artık kurtulmalıdır. Bu sistem, söylemek istiyorum ki bu ülkede, ülkemizi zayıflatmak için kurulmuştur." diye konuştu.

- "Bu yeni sistem milleti merkeze oturtacak"

Yeni sistemle ilgili bilgilendirmede bulunan Soylu, "Bu yeni sistem bizi bunlardan kurtaracak. Bu yeni sistem artık Türkiye üzerinde oyun oynayanlara müsaade etmeyecek. Bu yeni sistem artık Türkiye'nin hedeflerine ulaşmasını engellemeye çalışanlara müsaade etmeyecek. Bu yeni sistem istikrar üretecek, bu yeni sistem milli iradeyi, bu yeni sistem demokrasiyi hakim kılacak. Bu yen sistem milleti merkeze oturtacak, millet karar verecek." ifadesini kullandı.

Yepyeni bir geleceği yeni sistemle yeni anlayışla buluşturacaklarını kaydeden Soylu, "Sadece bu kadar mı, hayır, yeni sistem belki de bizim on yıllardır karşı karşıya kaldığımız problemi daha çözecek. Nedir o biliyor musunuz? Yeni sistemle Allah'ın izniyle hem sahada kazanacağız hem de masada kazanacağız, milletimizin iktidarıyla beraber kazanacağız." dedi.

Soylu, terörle mücadeleye değinerek, şunları kaydetti:

"Hatırlarsınız Lice'de operasyon yaptık, Mardin'de operasyon yaptık, yapıyoruz. Orada 7 tane köyü, ülkemize zarar veriyorlar, orada terör üretiliyor diye orada oturanlara baskı yapıyorlar diye evlatlarımızla operasyon olarak kuşattık ve orada da gereğini yerine getirdik ama HDP'liler ayağa kalktı. Bir takım CHP'li milletvekilleri de ayağa kalktı. Ne dediler, 'bu operasyonları kesin.' Peki biz ne yaptık? O operasyonlarda, ülkemize İstanbul'da patlayan bombaları sağlayan, İzmir'de, Antalya'da, Adana'da patlayan bombaları sağlayan, mühimmatları sağlayan, oradan canlı bomba olarak gönderilen, o talimatları verenleri kıstırdık ve etkisiz hale getirdik. Lice'de 70'in, 60'ın üzerinden 70'e yakın teröristi etkisiz hale getirdik."

Bugün güçlü ve kararlı bir millet olduğunu vurgulayan Soylu, "Bugün güçlü ve kararlı bir hükümet var. Güçlü ve kararlı bir Başbakan var. Güçlü ve kararlı bir Cumhurbaşkanı var da bugün Türkiye terörle mücadele etmektedir. Kudretli ve kuvvetli bir şekilde mücadele etmektedir." diye konuştu.

Bu konuda bir başka dert daha yaşandığına dikkati çeken Soylu, "Eğer zayıf olursan, Avrupa zaten tepende duruyor. Bugün PKK'yı hormonlayan, terör örgütlerini hormonlayan kimdir?. Bugün PKK ile terör örgütlerini hormonlayan, onlara orada ev sahipliği yapan Avrupa'dır. Senin hükümetin güçsüz olursa, senin hükümetin sadece Meclisteki sandalye sayısına bağımlı olursa, ne yaparlar biliyor musunuz, Türkiye'ye adım attırmazlar, Türkiye'ye terörle mücadele yaptırmazlar." değerlendirmesinde bulundu.

- "Bu coğrafyaya zayıflık yakışmaz"

Soylu, bu coğrafyaya zayıflığın yakışmayacağını belirterek, "Bu coğrafya zayıflığı kaldıramaz, bu coğrafya güçsüzlüğü kaldıramaz, bu coğrafya çelimsizliği kaldıramaz ve bu coğrafya öyle diz çökmeyi kaldıramaz. Biz eski Türkiye değiliz, öyle parmak gösterip 'otur' dediğin zamanki Türkiye değiliz biz bugün. Biz bugün güçlü bir Türkiye'yiz, biz bugün kudretli bir Türkiye'yiz, biz bugün ayakları üzerinde duran bir Türkiye'yiz." dedi.

Yıllardan beri Türkiye'nin üzerine oyun oynandığını ifade eden Soylu, Türkiye'nin bu yapılanlarla birlikte bambaşka bir yolculuğa girdiğini vurguladı.

Soylu, herkesin kendini ifade edebildiği bir Türkiye tablosu ile bugün karşı karşıya kalındığına vurgu yaparak, "Bunu görenler Türkiye'den ürküyorlar. Bunu görenler Türkiye'den korkuyorlar ve Türkiye'yi yepyeni bir tuzakla karşı karşıya getirmeye çalışıyorlar. Onun için ifade etmek istiyorum ki bütün bunlar, hepimizin bugüne kadar gördüğü bir tablodur. Şu açıktır, dün karşı karşıya kaldığımız sıkıntıları yarına taşımak istemiyoruz. Artık seçim bittikten sonra tekrar siyaset tartışması, tekrar hükümet tartışması yapmak istemiyoruz." şeklinde konuştu.

Yarına adım atan bir Türkiye istediklerini belirten Soylu, "Biz Hollanda'da referandum yapmıyoruz. Biz Cumhurbaşkanımızın kafasına silah dayayan İsviçre'de referandum yapmıyoruz. Bunlar bizim yeni bir sisteme geçmemizi niçin istemiyorlar? PKK yeni bir sisteme geçmemizi niçin istemiyor, FETÖ yeni bir sisteme geçmemizi niçin istemiyor, çünkü evet yatalak bi̇r Türkiye istiyorlar, güçsüz bir Türkiye istiyorlar, zayıf bir Türkiye istiyorlar. Sorunların altında ezilen bir Türkiye istiyorlar. Bunu sağlayabilmek için de ellerinden gelen her şeyi ortaya koyuyorlar." diye konuştu.

- "Kılıçdaroğlu, tankın üzerine çıkacaktı değil mi?"

Bakan Soylu, tarihi ve çok önemli bir karar alınacağına dikkati çekerek, şunları söyledi:

"Bu kararın arifesinde şöyle bir sıkıntı ile karşı karşıyayız. Evet, Kılıçdaroğlu... Ne diyor? 'Ben darbe olursa tankların önüne çıkarım' diyor. Değil mi? Dedi bunu değil mi? Evet her yerde söyledi ve onu söyleyen Kılıçdaroğlu... Televizyonlarda hepiniz gördünüz. Havalimanından kaçtı mı? Kontrollü kaçak oldu değil mi? Havalimanından kaçtı, bu arada da birileriyle telefonda görüştü. Ne konuştuğunu kendisi söyleyemiyor, neler görüşüldüğünü de ortaya koyamıyor. Kıymetli hemşehrilerim, şu çok bariz ve şeffaf gözüküyor, çok da açık gözüküyor. Kılıçdaroğlu, tankın üzerine çıkacaktı değil mi? Bizim hemşehrilerimiz kadirşinastır, vefakardır, buradan ona oyuncak bir tank gönderelim de hiç olmazsa oyuncak bir tankın önünde dursun. Öyle tankın önüne çıkmak için cesaret ister, tankın önüne çıkmak için yürek ister, tankın önüne çıkmak için millet sevgisi ister, tankın önüne çıkmak için ay yıldızlı bayrağa sadakat ister, tankın önüne çıkmak için Allah'a teslimiyet ister. Öyle tankın önüne çıkmak için, öyle kolay değil. Sözde sultan olunsaydı, o bugüne kadar sultan olmuştu zaten."

Kılıçdaroğlu'nu eleştiren Soylu, "Kılıçdaroğlu kim, Tayyip Erdoğan kim, Kılıçdaroğlu Tayyip Erdoğan ile beraber aşık atıyor. Ey Kılıçdaroğlu, sen o gece 'nerede kalacağım' diye düşünürken, 'nereye saklanacağım' diye düşünürken, Tayyip Erdoğan, 'milletim, milletim' diyerek, evet 15 Temmuz gecesi uçağa bindi, evet uçağın inip inmeyeceğini bilmediği halde o uçakta Allah'a teslim oldu, milletin iradesiyle beraber oldu. Sen kim Tayyip Erdoğan kim?" ifadesini kullandı.

Soylu, Türkiye'nin önünde bir fırsatın durduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Bu fırsat tarihi bir fırsattır. Bu fırsat bizim yaşadıklarımızın bir daha gelecek nesillerin yaşamamasını ortaya koyabilecek bir fırsattır. Bu fırsat bizim çektiklerimizin gelecek nesillerimiz tarafından çekilmemesini sağlayabilecek bir fırsattır. Bu fırsat bu milletin yönetime hakim olmasını sağlayacak bir fırsattır. Bu fırsat güçlü bir Türkiye ile istikrarlı bir Türkiye ile değişimi sağlayan bir Türkiye ile kudretli bir Türkiye ile bütün dünyaya söylediğimiz sözün hüküm olacağı bir fırsattır hüküm. Bu fırsat bizi dünyanın ilk 10 büyük devletlerinden birisi arasına sokabilecek bir fırsattır. Biz bunu eğer bugün ıskalarsak bilesiniz ki bundan sonra bu ülke böyle bir fırsat yakalayamayabilir."

- "Biz bu meseleyi Tayyip Erdoğan'sız aşamayız"

Türkiye'nin çok adamlar gördüğünü ifade eden Soylu, "Biz bir adam gördük, birileri o gece kaçacak yer ararken o F16'lar havadayken o uçağa binip, 'milletimle beraber olacağım' diyen bir adam gördük. Biz bir Recep Tayyip Erdoğan gördük. Şimdi biz bu meseleyi Tayyip Erdoğan'sız çözemeyiz. Biz bu meseleyi Tayyip Erdoğan'sız aşamayız, biz bu meselenin üzerinden Tayyip Erdoğan'sız geçemeyiz." dedi.

Soylu, MHP ile uzlaştıklarını anımsatarak, hem MHP'ye hem de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye teşekkür etti.

CHP'li vatandaşlara da seslenen Soylu, şunları kaydetti:

"Üzülüyorum ben bu duruma hem de çok. Bize ne diyorlar biliyor musunuz? Onlara sesleniyorum. Biz onlara Murat Karayılan'dan daha mı uzağız? Onlara sesleniyorum. Biz onlara PKK'nın elebaşısı, terörist başısı Apo'dan daha mı uzağız? Onlara sesleniyorum. Biz hangi kötülüğü yaptık bu ülkeye. Bu ülkeyi 3 bin dolardan 11 bin dolara millet iradesiyle getirdik. Biz hangi kötülüğü yaptık bu ülkeye? Bu ülkede havalimanlarından, bu ülkede bölünmüş yollara kadar, bu ülkede elinde çaresiz bekleyen engellilerden, 'bana sahip çıkacak kimse yok mu' diye evladını askere gönderip sahipsiz kalan anneye babaya kadar herkese sahip çıkan bir Türkiye tablosu oluştu. Biz ne yaptık. Şurada ay yıldızlı bayrağı sallayan insanları kendinize, evet kendinize Murat Karayılan'dan daha nasıl uzak görürsünüz?"

Soylu, halk oylamasına iki gün kaldığını dile getirerek, vatandaşlardan destek istedi.



