13 NİSAN 2017
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YEREL HABERLER  / ANTALYA HABERLERİ
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Otobüsle otomobil çarpıştı: 2 yaralı

13 Nisan 2017 Perşembe, 20:39
Otobüsle otomobil çarpıştı: 2 yaralı

ANTALYA (AA) – Antalya'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Alper Özen idaresindeki 16 KK 098 plakalı otobüs, Serik ilçesi D400 karayolu sanayi kavşağında, ana yola çıkan Mehmet Oğuz Mert idaresindeki 07 LKE 06 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü ile otomobilde bulunan Hapu Mert yaralandı. Ambulansla ile Serik Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Otobüste bulunan yolculardan yaralanan olmazken, her iki araçta maddi hasar meydana geldi.


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