14 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / SAMSUN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Samsun'da tır ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

13 Nisan 2017 Perşembe, 23:18

SAMSUN (AA) - Samsun'un Havza ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Havza-Vezirköprü karayolu Ortaklar Mahallesi mevkisinde Hamdi Memişoğlu (51) idaresindeki 34 JC 1290 plakalı tır ile Kamil Bilgin’in (53) kullandığı 06 TP 394 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü Bilgin sıkıştığı yerde hayatını kaybetti, tır sürücüsü Memişoğlu yaralandı. Bilgin’in cesedi itfaiye ekiplerince çıkartıldı.

Memişoğlu ambulansla Havza Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İLGİLİ HABERLER
Samsun'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 9 yaralı
YEREL

SAMSUN'DA MİNİBÜS İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 9 YARALI
Gençlik ve Spor Bakanı Kılıç:
YEREL

GENÇLİK VE SPOR BAKANI KILIÇ:
TÜBİTAK Samsun Bölge Sergisi 17 Nisan'da
YEREL

TÜBİTAK SAMSUN BÖLGE SERGİSİ 17 NİSAN'DA
Valisi Şahin, SGK çalışanları ile bir araya geldi
YEREL

VALİSİ ŞAHİN, SGK ÇALIŞANLARI İLE BİR ARAYA GELDİ
Gençlik ve Spor Bakanı Kılıç:
YEREL

GENÇLİK VE SPOR BAKANI KILIÇ:

Togar: &quot;Talepleri yerinde tespit edip, yerinde çözüme kavuşturuyoruz&quot;
YEREL

TOGAR: "TALEPLERİ YERİNDE TESPİT EDİP, YERİNDE ÇÖZÜME KAVUŞTURUYORUZ"
İlkadım'da yetim annelere manevi destek
YEREL

İLKADIM'DA YETİM ANNELERE MANEVİ DESTEK
Gençlik ve Spor Bakanı Kılıç:
YEREL

GENÇLİK VE SPOR BAKANI KILIÇ:
Hekimler yardıma koşuyor
YEREL

HEKİMLER YARDIMA KOŞUYOR
Samsun'da hekim sorunu sözleşmeli hekimlerle çözülecek
YEREL

SAMSUN'DA HEKİM SORUNU SÖZLEŞMELİ HEKİMLERLE ÇÖZÜLECEK
Rektör Bilgiç SAMULAŞ'ta
YEREL

REKTÖR BİLGİÇ SAMULAŞ'TA
Omühendis Kariyer Günleri organizasyonu
YEREL

OMÜHENDİS KARİYER GÜNLERİ ORGANİZASYONU
Büyükşehirden görsel kirlilik uyarısı
YEREL

BÜYÜKŞEHİRDEN GÖRSEL KİRLİLİK UYARISI
Atakum AİHL'den umre ödüllü hadis ezber yarışması
YEREL

ATAKUM AİHL'DEN UMRE ÖDÜLLÜ HADİS EZBER YARIŞMASI
Samsun'da fuhuş operasyonu
YEREL

SAMSUN'DA FUHUŞ OPERASYONU
Samsun'da uyuşturucu operasyonu
YEREL

SAMSUN'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU
Kanada kazına özel tedavi
YEREL

KANADA KAZINA ÖZEL TEDAVİ

EN ÇOK OKUNANLAR
Arkeolojik kazıdan servet çıktı
YAŞAM

ARKEOLOGLARI ŞAŞKINA ÇEVİREN MEZAR!

 1
  • 2 Türkiye'nin en güzel kadınlarından biriydi! Son hali görenleri şaşırtıyor...
  • 3 Drogba yeni takımını resmen açıkladı!
  • 4 İbrahim Erkal'dan üzücü haber