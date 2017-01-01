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Mersin'de Süper Loto talihlisi merak ediliyor

14 Nisan 2017 Cuma, 14:02

MERSİN (AA) - Mersin'in Erdemli ilçesinden oynadığı Süper Loto oyunuyla büyük ikramiye kazanan 2 kişiden biri olan talihlinin kim olduğu ilçede merak ediliyor.

Erdemli ilçesinde oynadığı kuponla 13 milyon 10 bin 889 lira 15 kuruşluk ikramiye kazanan talihlinin kuponu yatırıldığı Kargıpınarı Mahallesinde şans oyunları bayisinde heyecan hakim.

13 yıldır şans oyunu bayisi işleten Hasan Yalçın, yaptığı açıklamada, daha önce 10 Numara ve Şans Topu'ndan büyük ikramiyeler kazandırdığını ancak en büyüğünün dünkü çekiliş olan Süper Loto talihlisine çıktığını söyledi.

Talihlinin kim olduğunu bilmediklerini belirten Yalçın, "Makineden mi yoksa kendimi doldurduğunu da kuponu görmediğimiz için bilemiyoruz. İnşallah en kısa zamanda ortaya çıkar ve gönlünden ne koparsa bir siftah da bize atarsa seviniriz. İnşallah ihtiyacı olan bir kişiye çıkmıştır. İlçemize ve mahallemize hayırlı olsun. İyi işlerde parayı kullanma nasip etsin." dedi.

Mahalle sakinleri de şanslı kişiyi merak ettiklerini ve bir an önce ortaya çıkıp, iyi işlerde parayı kullanmasını istediklerini belirtti

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