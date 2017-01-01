14 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ADIYAMAN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Adıyaman'daki heyelan

14 Nisan 2017 Cuma, 17:00

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman Valisi Abdullah Erin, Çelikhan ilçesinde sağanak nedeniyle 20 köy ve bağlı mezrada heyelan meydana geldiğini anımsatarak, "Bu yıl özellikle Çelikhan, Gerger ve Sincik ilçelerimiz, toplam bir ayda alacağı yağışı dün gece itibarıyla almış bulunmaktadır. Metrekareye 61 kilogram civarında yağış düştü." dedi.

Erin, Çelikhan Kaymakamlığında gazetecilere yaptığı açıklamada, şubatta bölgede metrekareye 1 kilogram yağış düştüğünü söyledi.

Martta umutla yağış beklediklerini dile getiren Erin, Çelikhan'da sabaha karşı etkili olan sağanak nedeniyle 20 köy ve bağlı mezrada heyelan meydana geldiğini anımsattı. Erin, şunları kaydetti:

"Bu yıl özellikle Çelikhan, Gerger ve Sincik ilçelerimiz, toplam bir ayda alacağı yağışı dün gece itibarıyla almış bulunmaktadır. Metrekareye 61 kilogram civarında yağış düştü. Bu da Adıyaman'ın nisan ayı ortalamasına denk gelen bir rakam. Sadece Çelikhan'ın bir gecede aldığı yağış, ilçenin bir aylık aldığı yağış miktarıdır. Gece yarısından sonra saat 05.00'e kadar ilde aynı miktarda bir yağış vardı. Yağışın şiddeti ve yüksek miktarda olmasından dolayı yaratabileceği etkilerin dikkate alınması gerekiyordu."

- "Ulaşımdaki problemler giderildi"

Çelikhan'a bağlı köylerde çok ciddi sıkıntı oluşmadığını anlatan Erin, grup köy yollarında ulaşımda bazı problemler yaşandığını belirtti. Erin, bunların da Çelikhan Kaymakamı Adem Kaya ve Belediye Başkanı Mustafa Bulut'un, sabahın ilk saatlerinden itibaren İl Özel İdaresi iş makineleri ve ekipleriyle ilk müdahaleleri yapmasıyla giderildiğini ifade etti.

"Çok şükür hiçbir vatandaşımızın herhangi bir zararı söz konusu değil." diyen Erin, "Daha önce Samsat ilçesinde yaşanan deprem gibi cana gelmedikten sonra, yola ve altyapıya yönelik meydana gelen bu hasarlar, çok hızlı şekilde telafi edilip giderilir. Varsa zararlar karşılanır. Devletimiz ve hükümetimiz, bunu sağlayabilecek imkana, kudrete, idareye sahiptir." şeklinde konuştu.

Çelikhan-Adıyaman yol bağlantısında, Aksu-Recep köyleri tarafındaki yol ağında iletişimi sağlamakla yükümlü olup telefon hizmeti sunan şirketlerin "sınıfta kaldığını" dile getiren Erin, şunları kaydetti:

"Adıyaman Valisi olarak 6-7 aydır bu şirketlerin tamamına gerekli çağrıları yaptık. Gerekli yazılı uyarıları gerçekleştirdik. Sundukları hizmetin bedelini tahsilde çok hızlı davranan, hassasiyet gösteren vatandaşlarımızın, bu yörelerde ve bölgede artık vazgeçilmez bir hak niteliğinde olan haberleşmesini sağlamakla ve hizmeti eksiksiz, aksaksız şekilde sunmakla yükümlü olduklarını bilmeleri gerekiyor."

İLGİLİ HABERLER
Malatya Müftüsü Çimen Adıyaman'da din görevlilerine konferans verdi
YEREL

MALATYA MÜFTÜSÜ ÇİMEN ADIYAMAN'DA DİN GÖREVLİLERİNE KONFERANS VERDİ
Hukukçular yeni anayasa değişikliğini konuştu
YEREL

HUKUKÇULAR YENİ ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİNİ KONUŞTU
Adıyaman'da heyelan
YEREL

ADIYAMAN'DA HEYELAN
Samsat Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğüne atama yapıldı
YEREL

SAMSAT GENÇLİK VE SPOR İLÇE MÜDÜRLÜĞÜNE ATAMA YAPILDI
Sincik'ten 16 öğrenci daha hastaneye getirildi
YEREL

SİNCİK'TEN 16 ÖĞRENCİ DAHA HASTANEYE GETİRİLDİ
Depremzede öğrenciler tiyatro ve eğlence ile moral buldu
YEREL

DEPREMZEDE ÖĞRENCİLER TİYATRO VE EĞLENCE İLE MORAL BULDU
Adıyaman Belediyesi ek bina inşası hızla yükseliyor
YEREL

ADIYAMAN BELEDİYESİ EK BİNA İNŞASI HIZLA YÜKSELİYOR
İlkokul öğrencilerden birlik mesajı
YEREL

İLKOKUL ÖĞRENCİLERDEN BİRLİK MESAJI
Müdür Avşar çıraklık konusunda açıklamalarda bulundu
YEREL

MÜDÜR AVŞAR ÇIRAKLIK KONUSUNDA AÇIKLAMALARDA BULUNDU
Heyelan kazaya neden oldu
YEREL

HEYELAN KAZAYA NEDEN OLDU
Tut ilçesinde TBMM Başkanvekili Aydın'a sevgi seli
YEREL

TUT İLÇESİNDE TBMM BAŞKANVEKİLİ AYDIN'A SEVGİ SELİ
Adıyaman'da cinsel istismar iddiası
YEREL

ADIYAMAN'DA CİNSEL İSTİSMAR İDDİASI
Başkan Kasap'tan esnafa vergi ve primlerde yapılandırma müjdesi
YEREL

BAŞKAN KASAP'TAN ESNAFA VERGİ VE PRİMLERDE YAPILANDIRMA MÜJDESİ
Aşırı yağış hayatı olumsuz etkiledi
YEREL

AŞIRI YAĞIŞ HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ
Badminton bay bayan grup müsabakaları başladı
YEREL

BADMİNTON BAY BAYAN GRUP MÜSABAKALARI BAŞLADI
Sağlık personeline KKKA hastalığı eğitimi veriliyor
YEREL

SAĞLIK PERSONELİNE KKKA HASTALIĞI EĞİTİMİ VERİLİYOR
Kahta Devlet Hastanesinin yer tahsisi hastaneye verilecek
YEREL

KAHTA DEVLET HASTANESİNİN YER TAHSİSİ HASTANEYE VERİLECEK
Adıyaman'da gıda zehirlenmesi şüphesi
YEREL

ADIYAMAN'DA GIDA ZEHİRLENMESİ ŞÜPHESİ
Aşırı sis sürücülere zor anlar yaşattı
YEREL

AŞIRI SİS SÜRÜCÜLERE ZOR ANLAR YAŞATTI
Vali Erin kariyer günlerinde üniversitesi öğrencileriyle buluştu
YEREL

VALİ ERİN KARİYER GÜNLERİNDE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİYLE BULUŞTU
Şüpheli şahsın üzerinden esrar çıktı
YEREL

ŞÜPHELİ ŞAHSIN ÜZERİNDEN ESRAR ÇIKTI
Başkan Kutlu vatandaşlardan evet sözü istedi
YEREL

BAŞKAN KUTLU VATANDAŞLARDAN EVET SÖZÜ İSTEDİ
Adıyaman Belediyesinden temizlik çalışması
YEREL

ADIYAMAN BELEDİYESİNDEN TEMİZLİK ÇALIŞMASI
Sanayicilere 2016 yıllık işletme cetveli konusunda duyuru
YEREL

SANAYİCİLERE 2016 YILLIK İŞLETME CETVELİ KONUSUNDA DUYURU
EN ÇOK OKUNANLAR
İbrahim Erkal'ın son sağlık durumu
ŞİPŞAK

İBRAHİM ERKAL'DAN ÜZÜCÜ HABER! ÜNLÜ SANATÇININ EŞİ DE FENALAŞTI...

 1
  • 2 Flaşlar patladı umursamadı
  • 3 Yüzü bu hale geldi! Defalarca ameliyat oldu ama...
  • 4 Çağatay ile Burak sosyal medyayı salladı