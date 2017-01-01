Adıyaman'daki heyelan

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ADIYAMAN (AA) - Adıyaman Valisi Abdullah Erin, Çelikhan ilçesinde sağanak nedeniyle 20 köy ve bağlı mezrada heyelan meydana geldiğini anımsatarak, "Bu yıl özellikle Çelikhan, Gerger ve Sincik ilçelerimiz, toplam bir ayda alacağı yağışı dün gece itibarıyla almış bulunmaktadır. Metrekareye 61 kilogram civarında yağış düştü." dedi.

Erin, Çelikhan Kaymakamlığında gazetecilere yaptığı açıklamada, şubatta bölgede metrekareye 1 kilogram yağış düştüğünü söyledi.

Martta umutla yağış beklediklerini dile getiren Erin, Çelikhan'da sabaha karşı etkili olan sağanak nedeniyle 20 köy ve bağlı mezrada heyelan meydana geldiğini anımsattı. Erin, şunları kaydetti:

"Bu yıl özellikle Çelikhan, Gerger ve Sincik ilçelerimiz, toplam bir ayda alacağı yağışı dün gece itibarıyla almış bulunmaktadır. Metrekareye 61 kilogram civarında yağış düştü. Bu da Adıyaman'ın nisan ayı ortalamasına denk gelen bir rakam. Sadece Çelikhan'ın bir gecede aldığı yağış, ilçenin bir aylık aldığı yağış miktarıdır. Gece yarısından sonra saat 05.00'e kadar ilde aynı miktarda bir yağış vardı. Yağışın şiddeti ve yüksek miktarda olmasından dolayı yaratabileceği etkilerin dikkate alınması gerekiyordu."

- "Ulaşımdaki problemler giderildi"

Çelikhan'a bağlı köylerde çok ciddi sıkıntı oluşmadığını anlatan Erin, grup köy yollarında ulaşımda bazı problemler yaşandığını belirtti. Erin, bunların da Çelikhan Kaymakamı Adem Kaya ve Belediye Başkanı Mustafa Bulut'un, sabahın ilk saatlerinden itibaren İl Özel İdaresi iş makineleri ve ekipleriyle ilk müdahaleleri yapmasıyla giderildiğini ifade etti.

"Çok şükür hiçbir vatandaşımızın herhangi bir zararı söz konusu değil." diyen Erin, "Daha önce Samsat ilçesinde yaşanan deprem gibi cana gelmedikten sonra, yola ve altyapıya yönelik meydana gelen bu hasarlar, çok hızlı şekilde telafi edilip giderilir. Varsa zararlar karşılanır. Devletimiz ve hükümetimiz, bunu sağlayabilecek imkana, kudrete, idareye sahiptir." şeklinde konuştu.

Çelikhan-Adıyaman yol bağlantısında, Aksu-Recep köyleri tarafındaki yol ağında iletişimi sağlamakla yükümlü olup telefon hizmeti sunan şirketlerin "sınıfta kaldığını" dile getiren Erin, şunları kaydetti:

"Adıyaman Valisi olarak 6-7 aydır bu şirketlerin tamamına gerekli çağrıları yaptık. Gerekli yazılı uyarıları gerçekleştirdik. Sundukları hizmetin bedelini tahsilde çok hızlı davranan, hassasiyet gösteren vatandaşlarımızın, bu yörelerde ve bölgede artık vazgeçilmez bir hak niteliğinde olan haberleşmesini sağlamakla ve hizmeti eksiksiz, aksaksız şekilde sunmakla yükümlü olduklarını bilmeleri gerekiyor."