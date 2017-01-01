Muş'ta sağanak etkili oldu

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MUŞ (AA) - Muş'ta sağanak hayatı olumsuz etkiledi, çok sayıda evi su bastı.

Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde aşırı yağışlardan dolayı birçok evin su baskınından etkilendiği belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Merkeze bağlı Alagün köyünde 15 ev, Bulanık ilçesinin Güzeltepe köyünde 4 ev su baskınından etkilenmiştir. Merkeze bağlı Ağıllı ve İnardı köyü arasındaki köprü yıkılmıştır. Ayrıca, Hasköy'un Umurca köyünde 11 ev, Kültür ve Sunay mahallelerindeki evler, merkeze bağlı Muratpaşa mahallesinde 3 ev, Ilıca köyünde 5 aile su baskınından etkilenmiştir."

Akçaarmut köyünde bir evin yıkıldığı ve göçük altında kalan çocuğun kurtarıldığı bildirilen açıklamada, "Arama kurtarma ekiplerimiz olay yerlerine intikal etmiş olup, meydana gelen hasarların tespiti için teknik personel görevlendirilmiştir." bilgisi aktarıldı.

Açıklamada, mağdur aileler için Türk Kızılayı ile irtibata geçildiği ve ihtiyaçlarının karşılanması için çalışmaların başlatıldığı belirtildi.