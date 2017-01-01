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YEREL HABERLER  / OSMANİYE HABERLERİ
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Osmaniye'de sağanak

15 Nisan 2017 Cumartesi, 11:26

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de etkili olan sağanak günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Sabah saatlerinde başlayan ve zaman zaman etkisini artıran sağanak nedeniyle kentin ana cadde ve sokakları adeta göle döndü.

Su birikintilerinden geçmeye çalışırken bazı araçlar arızalanarak yolda kaldı, trafik akışında aksamalar meydana geldi.

Yağmura hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar da zor anlar yaşadı.

Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğü yetkileri, kent merkezinde metrekareye 29,6 kilogram yağış düştüğünü, sağanağın ara ara etkili olmaya devam edeceğini bildirdi.

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