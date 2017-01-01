AK Parti'li Çalık, oyunu kullandı

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MALATYA (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, "Memleketimiz, ülkemiz, bayrağımız, ezanımız için en doğru karar sandıktan çıkacak 'evet'lerle taçlanacak diye umut ediyorum." dedi.

Çalık, eşi Kenan Çalık ile birlikte, Battalgazi ilçesi Bulgurlu Mahallesi'nde Malatya Anadolu Lisesindeki "1067" nolu sandıkta oyunu kullandı.

Öznur Çalık, daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye tarihinin kırılma noktası olacak bir halk oylamasının gerçekleştirildiğini söyledi. Çalık, şöyle devam etti:

"Netice, milletimiz, memleketimiz, çocuklarımız, ülkemiz, ümmetimiz için hayırlı sonuçlar doğurur inşallah. Demokrasinin en önemli aracı sandıklardır. Genel ve yerel seçimler dışında 15 yıllık AK Parti iktidarı döneminde üçüncü kez halk oylamasına gidiyoruz. İlk kez milletimiz kendisinin hangi hükümet sistemiyle yönetilmesi gerektiğine dair kararı bugün bu sandıklarda verecek. Parlamenter sistemin aksayan taraflarına nokta konulacağı gün olacak diye umut ediyoruz. İnşallah Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ülkemiz, memleketimiz için çok daha sağlıklı bir süreci yönetecek diye umut ediyoruz. İstiklal, istikbal ve istikrarımız için Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi oylamasına gittik, sonuç milletimiz için hayırlı uğurlu olsun."

Çalık, bir gazetecinin seçim sonuçlarına ilişkin tahminiyle ilgili sorusuna da "Türkiye tahminimiz 58-60 bandında olacak diye umut ediyorum. Malatya ise 75-80 arasında olacak diye umut ediyorum. Memleketimiz, ülkemiz, bayrağımız, ezanımız için en doğru karar sandıktan çıkacak 'evet'lerle taçlanacak diye umut ediyorum." yanıtını verdi.