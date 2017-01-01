16 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MALATYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

AK Parti'li Çalık, oyunu kullandı

16 Nisan 2017 Pazar, 10:58

MALATYA (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, "Memleketimiz, ülkemiz, bayrağımız, ezanımız için en doğru karar sandıktan çıkacak 'evet'lerle taçlanacak diye umut ediyorum." dedi.

Çalık, eşi Kenan Çalık ile birlikte, Battalgazi ilçesi Bulgurlu Mahallesi'nde Malatya Anadolu Lisesindeki "1067" nolu sandıkta oyunu kullandı.

Öznur Çalık, daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye tarihinin kırılma noktası olacak bir halk oylamasının gerçekleştirildiğini söyledi. Çalık, şöyle devam etti:

"Netice, milletimiz, memleketimiz, çocuklarımız, ülkemiz, ümmetimiz için hayırlı sonuçlar doğurur inşallah. Demokrasinin en önemli aracı sandıklardır. Genel ve yerel seçimler dışında 15 yıllık AK Parti iktidarı döneminde üçüncü kez halk oylamasına gidiyoruz. İlk kez milletimiz kendisinin hangi hükümet sistemiyle yönetilmesi gerektiğine dair kararı bugün bu sandıklarda verecek. Parlamenter sistemin aksayan taraflarına nokta konulacağı gün olacak diye umut ediyoruz. İnşallah Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ülkemiz, memleketimiz için çok daha sağlıklı bir süreci yönetecek diye umut ediyoruz. İstiklal, istikbal ve istikrarımız için Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi oylamasına gittik, sonuç milletimiz için hayırlı uğurlu olsun."

Çalık, bir gazetecinin seçim sonuçlarına ilişkin tahminiyle ilgili sorusuna da "Türkiye tahminimiz 58-60 bandında olacak diye umut ediyorum. Malatya ise 75-80 arasında olacak diye umut ediyorum. Memleketimiz, ülkemiz, bayrağımız, ezanımız için en doğru karar sandıktan çıkacak 'evet'lerle taçlanacak diye umut ediyorum." yanıtını verdi.

İLGİLİ HABERLER
Türkiye sandık başında
YEREL

TÜRKİYE SANDIK BAŞINDA
Malatya'da oy kullanma işlemi sürüyor
YEREL

MALATYA'DA OY KULLANMA İŞLEMİ SÜRÜYOR
Meteorolojik uyarı
YEREL

METEOROLOJİK UYARI
Türkiye sandık başında
YEREL

TÜRKİYE SANDIK BAŞINDA
FETÖ şüphelisi, hükümlü yakınını ziyaretinde yakalandı
YEREL

FETÖ ŞÜPHELİSİ, HÜKÜMLÜ YAKININI ZİYARETİNDE YAKALANDI
ASGD'de başkan değişikliği
YEREL

ASGD'DE BAŞKAN DEĞİŞİKLİĞİ
Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci:
YEREL

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANI TÜFENKCİ:
Malatya'da sağanak yağış etkili oluyor
YEREL

MALATYA'DA SAĞANAK YAĞIŞ ETKİLİ OLUYOR
Meteorolojiden sağanak uyarısı
YEREL

METEOROLOJİDEN SAĞANAK UYARISI
&quot;Mişmiş Efendi' büyük İlgi görüyor
YEREL

"MİŞMİŞ EFENDİ' BÜYÜK İLGİ GÖRÜYOR
Bölgesi Girişimcilik ve Yenilikçilik İhtiyaç Analizi Projesi
YEREL

BÖLGESİ GİRİŞİMCİLİK VE YENİLİKÇİLİK İHTİYAÇ ANALİZİ PROJESİ
Bakan Tüfenkci Yeşilyurt Belediye personeli ile buluştu
YEREL

BAKAN TÜFENKCİ YEŞİLYURT BELEDİYE PERSONELİ İLE BULUŞTU
Malatyalılar Alanya'da buluştu
YEREL

MALATYALILAR ALANYA'DA BULUŞTU
Başkan Gürkan'ın Kutlu Doğum Haftası kutlaması
YEREL

BAŞKAN GÜRKAN'IN KUTLU DOĞUM HAFTASI KUTLAMASI
Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci:
YEREL

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANI TÜFENKCİ:
Büyükelçilerden Rektör Prof. Dr. Kızılay'a ziyaret
YEREL

BÜYÜKELÇİLERDEN REKTÖR PROF. DR. KIZILAY'A ZİYARET
EN ÇOK OKUNANLAR
Diyarbakır’da tünel kazan terörist yakalandı
GÜNDEM

DİYARBAKIR’DA TÜNEL KAZAN TERÖRİST YAKALANDI

 1
  • 2 'Bütün kepazelikleri gördük derken şimdi de bu çıktı'
  • 3 Hayko Cepkin İstanbul'dan kaçtı!
  • 4 'Eroinman bebek' kurtuldu!