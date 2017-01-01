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YEREL HABERLER  / MERSİN HABERLERİ
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Kalkınma Bakanı Elvan oyunu köyde kullandı

16 Nisan 2017 Pazar, 12:01
Kalkınma Bakanı Elvan oyunu köyde kullandı

MERSİN (AA) - Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, anayasa değişikliğine ilişkin halk oylamasında oyunu, Mersin'in kırsal kesimindeki bir köy okulunda kullandı.

Elvan, merkez Akdeniz ilçesine bağlı Parmakkurdu Mahallesi'nin Parmakkurdu İlkokulunda oy verdi.

Oy verme işleminin ardından gazetecilere açıklama yapan Elvan, "Ben bugün bir köyümüzde oy kullanmayı tercih ettim. Özellikle Toroslar'daki dağ köylerimizden bir tanesine gelip oy kullanmanın iyi olacağını düşündüm, muhtarımıza da söz vermiştim. Nasip buraymış, oyunumuzu kullandık." dedi.

"Ülkemizin geleceği için inşallah 17 Nisan sabahında güzel bir tabloyla, tüm vatandaşlarımız netice alır diye düşünüyorum." diyen Elvan, şöyle konuştu:

"Türkiye'de demokrasi olgunlaşmıştır, önemli bir noktaya gelmiştir. Dolayısıyla bir düğün şöleni havasında vatandaşlarımız, vatandaşlık haklarını kullanıyorlar. Neticeyi de hep birlikte göreceğiz. Vatandaşların görüşlerine, düşüncelerine her zaman saygılıyız. Vatandaşımız ne derse o olacaktır."

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