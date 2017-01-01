Karşılaştırmalı analiz: Giresun

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GİRESUN (AA) - Giresun'da 1 Kasım 2015 seçimlerinde yüzde 76,6 oy alan "Evet Cephesi" (AK Parti, MHP, BBP), 16 Nisan 2017 halk oylamasında da yüzde 61,75 ile seçmenin tercih ettiği taraf oldu.

Seçimlerde "Hayır cephesi"nin oy oranı yüzde 38,25'te kaldı.

Giresun'da 327 bin 882 seçmen bin 243 sandıkta oy kullandı. Açılan sandıklarda 270 bin 814 oyun 266 bin 286 geçerli sayıldı.

İl genelindeki sandıklarda 164 bin 474 evet oyu çıkarken 101 bin 812 de hayır oyu çıktı.

- Giresun'da seçim sonuçları





Evet cephesi

1 Kasım 2015

Katılım: Yüzde 84,91

Oy oranı: Yüzde 76,6





16 Nisan 2017

Katılım: Yüzde 83

Oy oranı: Yüzde 61,75





Hayır cephesi

1 Kasım 2015

Katılım: Yüzde 84,91

Oy oranı: Yüzde 23,39





16 Nisan 2017

Katılım: Yüzde 83

Oy oranı: Yüzde 38,25