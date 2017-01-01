Manisa'da trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

MANİSA (AA) - İzmir-İstanbul yolu Manisa girişinde bölünmüş yolda karşı şeride geçen bir otomobilin, karşı yönden gelen 3 otomobile çarptığı kazada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Saruhanlı'dan Manisa istikametine giden İrem Çelik yönetimindeki 45 KK 172 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bölünmüş yolun karşısına geçti.

Çelik yönetimindeki otomobil takla atarak, önce Aydın Yılmaz idaresindeki 35 RBT plakalı hafif ticari araca, ardından Nuri Yıldız idaresindeki 45 KA 348 plakalı otomobile, sonra da Ali Demirci idaresindeki 35 GA 2449 plakalı otomobile çarptı.

Kazada araç sürücüleri Aydın Yılmaz, Nuri Yıldız, Ali Demirci ve İrem Çelik ile bu sürücünün aracında bulunan Feryal Tezcan yaralandı. Sürücü Çelik'in annesi Ayşe Çelik (54) ise olay yerinde hayatını kaybetti.

Kazayı gören bir motosiklet sürücüsü, Çelik'in, önündeki tıra çarpmamak için direksiyonu kırmasıyla yolun karşı şeridine geçtiğini, kazanın bu şekilde meydana geldiğini anlattı.

İzmir-İstanbul yolu, kaza nedeniyle yaklaşık 1 saat trafiğe kapandı.

Araçların yerinden kaldırılmasının ardından trafik, kontrollü olarak yeniden trafiğe açıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başladı.