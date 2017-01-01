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Denizli'de FETÖ'nün emniyet yapılanması davası başladı

17 Nisan 2017 Pazartesi, 22:38

DENİZLİ (AA) - Denizli'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında emniyet teşkilatı içindeki örgütlenmeye ilişkin, aralarında 3. ve 4. sınıf emniyet müdürleri, emniyet amirleri ve polis memurlarının bulunduğu 32'si tutuklu 44 sanığın yargılanmasına başlandı.

Denizli 3. Ağır Ceza Mahkemesince Denizli Kongre ve Kültür Merkezindeki salonda görülün duruşmaya, aralarında, görevden alınan ve meslekten ihraç edilen dönemin Hassas Bölgeler Koruma Şube Müdürü S.E, Tavas Emniyet Amiri O.Ç, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde görevli komiser N.S'nin de bulunduğu sanıklar, avukatları ve sanık yakınları katıldı.

Kimlik tespiti sırasında bugün doğum günü olan sanıklardan eski emniyet amiri O.Z. için mahkeme başkanı "Kötü bir tesadüf." dedi.

Sanıkların kimlik tespitinin ardından, eski öğretmen tutuklu sanık Ramazan Özfidan savunma yaptı.

Savunmasında örgüt üyeliği suçlamasını kabul etmeyen Özfidan, üniversite 1. sınıfta örgüte ait evlerde kaldığını dile getirdi.

Özfidan, sorgu sırasında "yurt dışına bir tur şirketi ile gittiği" ifadesini, savunmasında "yurt dışına arkadaşının yanına gittiği" şeklinde değiştirdi.

Bank Asya'daki hesap hareketleri sorulan Özfidan, "Evlilik hazırlıkları yapıyordum, eşyaları taksitle aldım. Babamın gönderdiği paraları lazım olur diye harcamadım, beklettim." dedi.

Mahkeme heyetinin ertelediği duruşma yarın sanık savunmalarının alınmasıyla devam edecek.

Sanıklar hakkında Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak, Türkiye Cumhuriyeti'ni ve anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek suçlarından dava açılmıştı.

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