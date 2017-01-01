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Sakarya'da FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin dava

17 Nisan 2017 Pazartesi, 23:18

SAKARYA (AA) - Sakarya'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimine ilişkin, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ile örgütün sözde "hava kuvvetleri imamı" firari Adil Öksüz'ün de aralarında bulunduğu 224 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesince, özel olarak hazırlanan Ferizli Spor Salonu'nda yapılan duruşmaya, 138 tutuklu sanık ile avukatları ve yakınları katıldı.

Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile kaydedilen duruşmada, tutuklu 10 sanık savunma yaptı.

Tutuklu sanık eski Uzman Çavuş Ali Yasin İşçan, savunmasında, 15 Temmuz darbe girişiminde eski Sakarya 1. Motorlu Piyade Tugay Komutan Vekili tutuklu sanık Albay Uğur Coşkun'un şoförlüğünü yaptığını söyledi.

İşcan, Coşkun'un, darbe girimi gecesi kendisi için teçhizat, silah, mühimmat ve araç hazırlamasını emrettiğini, komutana M-16 silahını aldığını belirterek, "Coşkun, birliğe gelerek silahını aldı ve Merkez Komutanlığının bahçesine geçtik. Burada valiliğin emniyete alınacağını ve askere silah kullanma yetkisi dahilinde atış emri verildiğini öğrendim." diye konuştu.

Belli bir süre sonra Uğur Coşkun'un telefonla biriyle 'sayın müdürüm' diye hitap ederek konuştuğunu anlatan İşcan, "O kişiye, 'artan terör nedeniyle TSK yönetime el koydu. Birlikte hareket etmemiz gerekiyor. Bu emir bana değil Genelkurmay'a aittir. Valiler görevden alınmıştır.' dedi. Daha sonra karargahtaki personelden bunun darbe girişimi olduğunu öğrendim." diye konuştu.

Coşkun'un daha sonra nizamiye bölgesine gittiğini ve telefonda konuştuğu birisine "asla teslim olmayın, bu kabul edilemez. Polis size koridor açsın, kışlaya dönün ve kışlaya yakın kavşakların güvenliğini alın" dediğini belirten sanık İşçan, bu sırada vatandaşın nizamiyeye iş makineleriyle geldiklerini ve tepki gösterdiklerini dile getirdi.

Sanık İşçan, Coşkun'un daha sonra silahını, teçhizatını ve apoletlerini verdiğini kendisinin de bunu makam aracına koyduğunu belirterek, Kurmay Albay Uğur Coşkun'un polisle beraber tugaydan çıktığını aktardı.

Coşkun'un odasında arama yapılırken, kendisinin gözaltına alındığını ifade eden Sanık İşçan, evinde yapılan aramada ele geçirilen 1 doların kendisine ait olmadığını, başka bir aramada başkasına ait olduğunu öne sürdü.

Sanık İşçan, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, beraatini ve tahliyesini istedi.

- Emre karşı çıkanlar mahkemede yargılanacak

Bir diğer tutuklu sanık eski Uzman Çavuş Cemil Kutlu da savunmasına, savcılık ifadesini kabul etmediğini söyleyerek başladı.

Sanık Kutlu, Uğur Coşkun'un Çark Kışlası'nda sözde sıkıyönetim emrini okuduğunu belirterek, "Coşkun, 'Son zamanlarda artan terör saldırılarından ötürü sıkıyönetim ilan edildi, mahkemeler kuruldu. Emre karşı çıkanlar bu mahkemelerde en ağır şekilde yargılanacaklar, gereği yapılacak. Bu konuda yetki Merkez Komutanı Ahmet Albay'da.' şeklinde konuştuğunu dile getirdi.

Konvoyla valiliğe gittiklerini belirten Sanık Kutlu, burada "Sıkıyönetim ilan edildi, TSK yönetime el koydu. Emre karşı gelenler sıkıyönetim mahkemelerinde yargılanacaklar. Bizim sizinle işimiz yok, burayı boşaltın." şeklinde anons yapıldığını kaydetti.

Sanık Kutlu, kimseye ateş etmediğini öne sürerek, beraatini ve tahliyesini talep etti.

Diğer sanıklar da haklarındaki suçlamaları kabul etmediklerini belirterek, tahliyelerini talep etti.

Mahkeme heyeti, duruşmayı yarına erteledi.

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