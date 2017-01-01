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CHP'den halk oylamasına itiraz

18 Nisan 2017 Salı, 16:44

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar ve Aksaray'da CHP teşkilatları tarafından 13 sandık için, seçim kuruluna itiraz dilekçesi verildi.

CHP Afyonkarahisar Merkez İlçe Başkanı Yusuf Onur Seçme, İl Seçim Kurulu önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, kendileri için bir oyun bile önemli olduğunu söyledi.

Sandıklarda kullanılan mühürsüz zarflar nedeniyle seçim kuruluna itirazda bulunduklarını ifade eden Seçme, "Mesele, bir oyun bile boşa gitmemesidir. Ortada bir hukuk mücadelesi söz konusudur. Bu konuda gerekli başvurularımızı yaptık. Süreci takip edeceğiz." dedi.

Seçme, toplamda 11 sandık için itiraz dilekçesi verdiklerini aktardı.

Öte yandan CHP Aksaray İl Başkanlığı tarafından da İl Seçim Kuruluna 2 sandık için itiraz dilekçesi verildi.

Aksaray Adliyesine gelen İl Başkanı Ali Rıza Toprak, il seçim kuruluna dilekçesini teslim etti.

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