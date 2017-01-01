Spor Toto 2. ve 3. Lig karmaları hazırlık mücadelesi

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ANTALYA (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu milli takım antrenörleri gözetiminde, Spor Toto 2. ve 3. Lig'den sporcuların yer aldığı karma takımların hazırlık maçları Antalya'da devam ediyor.

Manavgat'ta Emirhan Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen organizasyonda, Spor Toto 2. Lig karmaları 30'ar dakika üzerinden yapılan maçlarda karşılaştı. A Karması, Mert Çetin (kendi kalesine) ve Oğuz Mataracı'nın attığı gollerle B Karması'nı 2-1 mağlup etti. B Karması'nın golünü ise Melih Okutan kaydetti.

Günün diğer maçında C Karması ile D Karması karşılaştı. Başlama vuruşu yapılacakken bir anda devreye giren otomatik sulama sistemi futbolcuları şaşırttı ve sahada ilginç görüntü oluşturdu. Saha sulama sistemlerinin kapatılmasıyla karşılaşma başladı.

Karşılaşmayı, C Karması Muhammet Beşir ve Özkan Taştemur'un attığı gollerle 2-1 kazandı. D Karması'nın tek gölünü ise Alper Kahraman attı.

Spor Toto 2. Lig A Karması ile B Karması karşılaşmasını, Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim de izledi.

Spor Toto 2. ve 3. Lig'den sporcuların yer aldığı karma takımların hazırlık maçları yarın da devam edecek.