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TUNCELİ (AA) - Tunceli'nin Pülümür ilçesinde havalandıktan kısa süre sonra düşen "Sikorsky" tipi polis helikopterindeki bir hakim, 7 polis memuru, 1 astsubay ve 3 mürettebat şehit oldu.

Kentte, bugün saat 11.40 sıralarında Pülümür ilçesinden havalanan "Sikorsky" tipi polis helikopterinden kalkışından kısa süre sonra sinyal alımı kesildi.

Bu tespit üzerine, içinde 7 polis memuru, 1 hakim, 1 astsubay ve 3 mürettebat olan helikoptere ulaşılması amacıyla arama kurtarma çalışması başlatıldı. Bu süreçte ilçenin Çambulak ve Kocatepe köylerinin 2 bin 500 metre yüksekliğindeki kırsalına düştüğü öngörülen helikopterin koordinatları belirlendi.

Koordinatları tespit edilen alana, jandarma ve ambulansların yanı sıra Tunceli İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) arama kurtarma ekipleri hareket etti.

Bu ekiplere destek olmak amacıyla Diyarbakır, Elazığ, Erzincan ve Erzurum'daki profesyonel 6 dağcıdan oluşan AFAD ekibi de dahil, tırmanma ve dağcılık alanında uzman 43 personel olay yerine gönderildi.

- 112 Komuta Kontrol Merkezine saat 13.32'de anons geldi

Sağlık Bakanlığı da bölgeye 6 ambulans ve 5 Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) sevk etti. Tunceli'de polis helikopteriyle irtibatın kesilmesinin ardından 112 Komuta Kontrol Merkezine saat 13.32'de anons geldi.

Olaydan bir dakika sonra saat 13.33'te yakın ilçelerden ve illerden 6 ambulans ve 5 UMKE ekibi bölgeye sevk edildi.

- Helikopterdeki 12 kişi şehit oldu

Köylülerin de destek verdiği ekiplerin yağışlı havada ve yer yer bir metreyi bulan karlı arazide güçlükle yürüttüğü arama kurtarma çalışması sonucu, saat 16.30 sıralarında, düşen helikopterin enkazına ulaşıldı.

Olay yerinde yapılan incelemede, ters dönmüş ve kara saplanmış olarak bulunan helikopterdeki 12 kişinin şehit olduğu anlaşıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, olaya ilişkin İçişleri Bakanlığında yaptığı basın açıklamasında, bugün Türkiye'yi üzen bir kazanın yaşandığını belirtti.

"Tunceli'de bizim 'kartal pisti' olarak nitelendirdiğimiz, tanımlandırdığımız piste iniş yapan Emniyet Genel Müdürlüğümüze (EGM) ait helikopter, bir taraftan ilçeler arası görevlilerin intikalini sağlamak diğer taraftan ilk derece komiser yardımcılığı sınavına giren kahraman evlatlarımızı, kardeşlerimizi yerlerine intikal ettirmek ve bir hakimimizin intikalini sağlamak için toplam 12 kişilik, mürettebatla birlikte, saat 11.35 itibarıyla Tunceli-Pülümür dağ yolundan kalkışını gerçekleştirdi." bilgisini aktaran Soylu, helikopter ile irtibatın saat 11.43 sıralarında kesildiğini bildirdi.

Soylu, Munzur Vadisi'nde uçtuğu tespit edilen helikopteri bulmak için Tunceli İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve Kara Kuvvetleri Komutanlığının arama kurtarma timlerinin bölgeye gittiğini anlattı.

- "Helikopterde herhangi bir dış etken söz konusu değil"

Olay bölgesinin, yaklaşık 2 bin 500 metre yükseklikteki Sarıgül köyü civarı olduğunun tespit edildiğini dile getiren Soylu, yoğun kar ve yağmur şartları ile görüş mesafesinin 300 metreye kadar düşmesi nedeniyle bölgeye helikopterle gidilemediğini ifade etti. Soylu, şöyle konuştu:

"Yaklaşık 2,5 saatlik bir tırmanma sonucunda İl Jandarma Komutanımız Tekin Aktemur ve İl Jandarma Komutan Yardımcımız, 4 timimiz, bunların içerisinde polis timlerimiz de var, birlikte saat 16.34 sıralarında helikopterin enkazına ulaştılar. Helikopterin, uyduyla, yere çakıldığını ve ters döndüğünü gördüler. 12 vatan evladımızın hayat belirtileri olup olmadığını kontrol ettiler. Maalesef 12 evladımız Hakk'ın rahmetine kavuşmuş, şehit olmuşlardır. Hem milletimizin hem ülkemizin başı sağ olsun. Oradaki hava şartları çok zor durumda. Helikopterin inebilme imkanı da şu anda yok. Oradan intikalleri konusunda arkadaşlarımız değerlendirme yapıyorlar. İnşallah en kısa süre içerisinde şehitlerimizi oradan alıp Tunceli'ye intikal ettireceğiz. Helikopterde herhangi bir dış etken söz konusu değil. Hava şartlarından dolayı bir kazanın olduğu görülüyor. Başımız sağ olsun, Allah rahmet eylesin."

Soylu'ya açıklaması sırasında İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Muhterem İnce, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Yaşar Güler ve Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok eşlik etti.

- Tunceli Valiliğinin açıklaması

Tunceli Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada da bugün saat 11.40 sıralarında Pülümür ilçesinden havalandıktan sonra sinyal alımı kesilen "Sikorsky" tipi polis helikopterine ulaşmak için yürütülen çalışmalar sonucu saat 16.30 sıralarında ilçenin Sarıgül köyündeki 2 bin 500 rakımlı Mahmutboğazı bölgesinde enkaza ulaşıldığı bildirildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Olay yerinde yapılan ilk incelemeler sonucunda, olayın herhangi bir terör saldırısı sonucu gerçekleşmediği, olumsuz hava şartlarından kaynaklandığı anlaşılmıştır. Helikopter kazası sonucu 7 polis memuru, 1 hakim, 1 astsubay ve 3 mürettebat olmak üzere toplam 12 personelimiz şehit olmuştur. Şehitlerimizi bölgeden alma çalışmalarımız, güvenlik güçlerimiz ve arama kurtarma ekiplerimizce sürdürülmektedir."

Açıklamada, "Şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı dileriz." ifadesine yer verildi.

- "Olay yerine dair bir çağrı almadık"

Tunceli Sağlık Müdürü Sercan Özaydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tunceli'de polis helikopteriyle irtibatın kesilmesinin ardından 112 Komuta Merkezine herhangi bir çağrı gelmediğini belirtti.

Basında çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını ifade eden Özaydın, "Bölge itibarıyla 112 çağrısının komşu illerimize de düşmüş olma ihtimali var. Bingöl, Erzincan ve Erzurum ile müşterek değerlendirdik, 112 Komuta Merkezine olay yerinden düşen bir çağrı yok. Olay yerine dair hiçbir çağrı almadık." diye konuştu.

Tunceli'nin Pülümür Belediye Başkanı Müslüm Tosun da Tunceli'nin Pülümür ilçesinden 11.40 sularında havalanan helikopter ile irtibatın bir süre sonra kesildiğini söyledi.

Helikopter ile içindekilere ulaşmak için başlatılan çalışmalara kendisinin de Kocatepe köyündeki vatandaşlarla katıldığını ancak helikopterin bulunabileceği alana bu köyden araçların gidemediğini aktaran Müslüm Tosun, "Köylüler helikopterin 1-2 sorti yaptığını, sendelediğini ifade ediyorlar. Helikopterin tekrar devam ettiğini, görüş alanının dışına çıktığını söylüyorlar. Köylüler, helikopterin inişe yeltendiğini ve tekrar yükseldiğini anlatıyorlar." dedi.

- "100'den fazla vatandaş arama çalışmasına katıldı"

Tosun, bölgede yağmur yağdığını da ifade ederek, şunları anlattı:

"Bölgede sis çok fazla. Şimdi rüzgar yok, sakin. Bölge sarp ve kayalık bir alan, halen karla kaplı. Bölgede kazıyıcı, yükleyici kepçemiz, Özel İdarenin greyderi, kepçesi var. Yol kapalı. Orayı da arazi araçlarıyla açmaya çalışıyoruz. Belediyeden de 7-8 arkadaş çalışmalara katılıyor. Onun dışında 100'den fazla vatandaş arama çalışmasına katıldı. Bölge tamamen karla kaplı. Ovacık'a bağlanan, yazın yaylacıların kullandığı bir yol var. İş makineleriyle bu yolu açmaya çalışıyoruz. Orayı açarsak araçlarla helikopterin bulunabileceği alana çıkma şansımız olacak. Kar kalınlığı 1 metre civarında, belli noktalarda, rüzgarın doldurduğu yerlerde daha da fazla."

Tosun, sis sebebiyle arama kurtarmaya katılan helikopterlerin şu anda uçamadığını sözlerine ekledi.

- Başbakan Yıldırım, Bakan Soylu'dan bilgi aldı

Başbakan Binali Yıldırım da Tunceli'de irtibat kesilen polis helikopterinin durumuna ilişkin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile telefonda görüşerek bilgi aldı.