19 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ANTALYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

"45 yıllık emeğimiz ve çocuklarımızın hayalleri gitti"

19 Nisan 2017 Çarşamba, 13:47
"45 yıllık emeğimiz ve çocuklarımızın hayalleri gitti"

ANTALYA (AA) - Antalya'da kendisini polis ve savcı gibi tanıttığı emekli çiftten 198 bin avro ve 26 bin lira aldığı iddia edilen sanık 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasına, tutuklu sanık Ahmet Çetiner, müştekiler Durmuş Ali ve Vesile Dağ çifti ile avukatları katıldı.

Çetiner, savunmasında, kimsenin parasını almadığını öne sürdü. Durmuş Ali Dağ'ın olayın sıcaklığı nedeniyle kendisini yanlış teşhis ettiğini savunan Çetiner, "Hiçbir suça karışmadım. Güvenlik kamerası görüntüleri suçun işlendiği saatte evde olduğumu gösteriyor. Ben namazında niyazında bir insanım. Allah korkusu olan birisiyim. Haramla işim olmaz." dedi.

Duruşmaya verilen aranın ardından mahkeme heyeti, sanığa "yağma" suçundan 15 yıl hapis cezası verdi. Mahkeme heyeti sanığın iyi halini göz önünde bulundurarak cezayı 12 yıl 6 aya indirdi.

Dağ çiftinin avukatı Fevzi Yarbaş, adliye çıkışında gazetecilere, mahkemenin olayı doğru değerlendirdiğini söyledi.

"Hak yerini buldu kanaatindeyiz." diyen Yarbaş, "Müvekkillerimin 45 yıllık birikimleri yok oldu. Mevcut şartlarda bunun telafi imkanı yok. Bu bakımdan sanığın ceza almış olması müvekkillerimi tatmin etmiyor." diye konuştu.

Asıl faillerin yakalanamadığına dikkati çeken Yarbaş, sanığın bu kişilerle ilgili duruşmada bir ifadede bulunmadığı için mahkemenin kendisine üst sınırdan ceza verdiğini kaydetti.

Vesile Dağ ise cezayı az bulduklarını vurguladı. "45 yıllık emeğimizin karşılığı 12 yıl hapis cezası olmamalıydı." diyen Dağ, "Bu karar benim içimi soğutmadı. Türkiye'ye geldiğime bin pişman oldum. Almanya'da eşim fabrikada çalıştı ben de temizlik işleri yaparak bu o parayı biriktirmiştik. 45 yıllık emeğimiz ve çocuklarımızın hayalleri gitti." ifadelerini kullandı.

Dolandırıcıların olaydan sonra kendilerini arayarak "Paralarınızı çıtır çıtır bozdurup yiyoruz." dediğini de aktaran Dağ, başlarına bir şey gelmesinden korktuklarını dile getirdi.

Konyaaltı ilçesinde 23 Mayıs 2016'da telefonla arayarak kendilerini savcı ve polis gibi tanıtan kişiler, Dağ çiftinden para istemişti. Bildirilen buluşma yerine giden Durmuş Ali Dağ'ı darbedip, 198 bin avro ve 26 bin lirasını alarak kaçtığı iddia edilen Ahmet Çetiner, polis tarafından gözaltına alınmıştı.

İLGİLİ HABERLER
Geleceğin turizmcileri yarıştı
YEREL

GELECEĞİN TURİZMCİLERİ YARIŞTI
Alanya Belediyesi'nden 3 mahalleye çocuk parkı
YEREL

ALANYA BELEDİYESİ'NDEN 3 MAHALLEYE ÇOCUK PARKI
Mahallelinin tepkisi ihale erteletti
YEREL

MAHALLELİNİN TEPKİSİ İHALE ERTELETTİ
Konyaaltı Belediyesi Korosu'ndan THM konseri
YEREL

KONYAALTI BELEDİYESİ KOROSU'NDAN THM KONSERİ
Taşkın, Kuraklık ve Yönetim Planları Eğitim Semineri
YEREL

TAŞKIN, KURAKLIK VE YÖNETİM PLANLARI EĞİTİM SEMİNERİ
Korkuteli İlçe Gençlik Hizmetleri Müdürü Tunç, göreve başladı
YEREL

KORKUTELİ İLÇE GENÇLİK HİZMETLERİ MÜDÜRÜ TUNÇ, GÖREVE BAŞLADI
Muratpaşa e-devlet kapısında
YEREL

MURATPAŞA E-DEVLET KAPISINDA
Burhanettin Onatın doğu şeridi 11 gün kapanacak
YEREL

BURHANETTİN ONATIN DOĞU ŞERİDİ 11 GÜN KAPANACAK
Çocuklar sordu Başkan Uysal yanıtladı
YEREL

ÇOCUKLAR SORDU BAŞKAN UYSAL YANITLADI
Konyaaltı'ndan Elmalı'ya 29. kültür turu
YEREL

KONYAALTI'NDAN ELMALI'YA 29. KÜLTÜR TURU
AOSB Halı Saha Turnuvası sona erdi
YEREL

AOSB HALI SAHA TURNUVASI SONA ERDİ
Kestel Kır Lokantası ve Düğün Salonu hizmete girdi
YEREL

KESTEL KIR LOKANTASI VE DÜĞÜN SALONU HİZMETE GİRDİ
Birlikte yaşadığı kadını öldürüp intihara kalkıştığı iddiası
YEREL

BİRLİKTE YAŞADIĞI KADINI ÖLDÜRÜP İNTİHARA KALKIŞTIĞI İDDİASI
Antalya'da DEAŞ üyeliğinden tutuklu İsraillinin yargılanması
YEREL

ANTALYA'DA DEAŞ ÜYELİĞİNDEN TUTUKLU İSRAİLLİNİN YARGILANMASI
Antalya'da FETÖ/PDY operasyonu
YEREL

ANTALYA'DA FETÖ/PDY OPERASYONU
Spor Toto 2. ve 3. Lig karmaları hazırlık mücadelesi
YEREL

SPOR TOTO 2. VE 3. LİG KARMALARI HAZIRLIK MÜCADELESİ
Kutlu Doğum Haftası
YEREL

KUTLU DOĞUM HAFTASI
Yaralı şahin tedavi altına alındı
YEREL

YARALI ŞAHİN TEDAVİ ALTINA ALINDI
Spor Toto 2. ve 3. Lig karmaları hazırlık mücadelesi
YEREL

SPOR TOTO 2. VE 3. LİG KARMALARI HAZIRLIK MÜCADELESİ
Manavgat Belediyesi'nden Kırsal Mahallelere hizmet atağı
YEREL

MANAVGAT BELEDİYESİ'NDEN KIRSAL MAHALLELERE HİZMET ATAĞI
Taksiler &quot;Antalya&quot; kokacak
YEREL

TAKSİLER "ANTALYA" KOKACAK
Muratpaşa'da 23 Nisan şenliği 3 gün sürecek
YEREL

MURATPAŞA'DA 23 NİSAN ŞENLİĞİ 3 GÜN SÜRECEK
Antalyaspor'da Trabzonspor maçı hazırlıkları
YEREL

ANTALYASPOR'DA TRABZONSPOR MAÇI HAZIRLIKLARI
&quot;Şu anda ligde iyi pozisyondayız&quot;
YEREL

"ŞU ANDA LİGDE İYİ POZİSYONDAYIZ"
EN ÇOK OKUNANLAR
Hayatınızı kolaylaştıracak pratik bilgiler...
YAŞAM

BİR MUZ VE YUMURTAYI TOPRAĞA GÖMDÜ, BAKIN NE OLDU?

 1
  • 2 Ünlü şarkıcı makyajsız yakalandı
  • 3 Sokakta böyle gezdi
  • 4 'Yılan Hikayesi'nin Eleni'si şimdi ne yapıyor?