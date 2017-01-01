"Yabancı bayraklı yatların yüzde 25'i Türk bayrağına geçti"

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MUĞLA (AA) - Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Müsteşarı Suat Hayri Aka, Türk vatandaşlarına ait yabancı bayraklı yatların yüzde 25'inde Türk bayrağına geçildiğini belirterek, "Dolayısıyla bu yaz bütün sahillerimizde Türk bayraklı tekneleri göreceğiz." dedi.

Aka, Deniz Ticaret Odası Marmaris Şubesi tarafından düzenlenen, "Türk Denizciliğine Bakış" konulu panelde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin ihracat ve ithalatının yüzde 58'inin deniz yoluyla gerçekleştirildiğini, Türkiye'nin denizi dünya standartlarında kullanan bir ülke olduğunu söyledi.

Denizcilik sektörünün milli ekonomi içinde yüzde 9 payı bulunduğunu ifade eden Aka, Türkiye'de 172 uluslararası trafiğe açık sertifikalı liman bulunduğunu, Hopa'dan İskenderun'a kadar limanlarda 430 milyon ton yükün işlendiğini dile getirdi.

Türkiye'nin aynı zamanda çok önemli bir gemi inşa ülkesi olduğunu belirten Aka, "Tüm yurtta 80 tersanemiz var. Yıllık 22 milyon ton bakım onarım kapasitesine, 4,5 milyon ton da gemi inşa kapasitesine sahibiz. Gemi inşası çok önemli bir iş kolu. Türkiye burada çok önemli başarılara imza atıyor. Yüksek teknoloji gemi inşasında dünya çapında marka olma yolunda ilerliyoruz." diye konuştu.

- "Yat inşasında dünya üçüncüsüyüz"

Türkiye'nin hem kapasite hem de dizayn, tasarım ve üretim kabiliyetleri açısından dünyanın en önemli 3 yat imalatçısından biri olduğunu söyleyen Aka, şöyle devam etti:

"30 bin kişinin doğrudan istihdam edildiği, en krizli dönemde bile doğrudan istihdam edildiği bir sektör. 64 marinada 25 bin tekneye, yat bağlama kapasitesi sunuyoruz.

Türkiye, gemici yetiştirmede de dünya için çok önemli bir kaynak. Türkiye 105 eğitim kurumuyla dünyada Çin'den sonra ikinci sırada. Dünyada 1,5 milyon gemi adamı çalışıyor. 180 bini tescilli, 110 bin gemi adamına sahibiyiz. Amatör denizcilerle 200 bin gemi adamına sahibiz."

- Türk bayrağına geçen tekneler

Yabancı bayrak taşıyan Türk sahipli teknelerin Türk bayrağına geçmesi için çok büyük fırsatlar sağladıklarını anlatan Aka, şunları kaydetti:

"Bütün vergi, harç ve masraflardan muaf tutarak süre koymaksızın yabancı bayrak taşıyan Türk sahipli bütün teknelerin Türk bayrağına geçişi için cazip bir fırsat tanıdık. Formaliteler son derece basitleştirildi. Umduğumuzdan çok daha hızlı bir geçiş süreci yaşıyoruz. Geçiş için çok da talep var. Sektörün verilerine göre 6 bin civarı sahibi Türk yabancı bayraklı tekne var. Bugün itibarıyla bin 500'ün üzerinde tekne, çok kısa bir süre içinde Türk bayrağına geçmiş durumda. Yabancı bayraklı yatların yüzde 25'i Türk bayrağına geçti. Dolayısıyla bu yaz bütün sahillerimizde Türk bayraklı tekneleri göreceğiz."

Yabancı bayraklı tekne kullanan vatandaşları yeni düzenlemeden yararlanmaya çağıran Aka, "Bu fırsattan yararlanmayıp yabancı bayraklı tekne kullanmaya devam edenlere birtakım yaptırımlar gelecek. Türk bayrağı kaçılacak, utanılacak bir bayrak değildir. Uluslararası denizcilik teşkilatının beyaz listesindedir. Prestijli bir bayraktır. Tanınan vergi ve diğer haklarla yabancı bayrakta kalmanın hiçbir anlamı kalmamıştır. Türk bayrağına geçmelerini tavsiye ediyoruz. Gidişattan memnunuz. 6 bin teknenin çok büyük bir kısmını Türk bayrağına geçirmiş olacağız." dedi.







