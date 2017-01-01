19 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MUĞLA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

"Yabancı bayraklı yatların yüzde 25'i Türk bayrağına geçti"

19 Nisan 2017 Çarşamba, 16:22

MUĞLA (AA) - Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Müsteşarı Suat Hayri Aka, Türk vatandaşlarına ait yabancı bayraklı yatların yüzde 25'inde Türk bayrağına geçildiğini belirterek, "Dolayısıyla bu yaz bütün sahillerimizde Türk bayraklı tekneleri göreceğiz." dedi.

Aka, Deniz Ticaret Odası Marmaris Şubesi tarafından düzenlenen, "Türk Denizciliğine Bakış" konulu panelde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin ihracat ve ithalatının yüzde 58'inin deniz yoluyla gerçekleştirildiğini, Türkiye'nin denizi dünya standartlarında kullanan bir ülke olduğunu söyledi.

Denizcilik sektörünün milli ekonomi içinde yüzde 9 payı bulunduğunu ifade eden Aka, Türkiye'de 172 uluslararası trafiğe açık sertifikalı liman bulunduğunu, Hopa'dan İskenderun'a kadar limanlarda 430 milyon ton yükün işlendiğini dile getirdi.

Türkiye'nin aynı zamanda çok önemli bir gemi inşa ülkesi olduğunu belirten Aka, "Tüm yurtta 80 tersanemiz var. Yıllık 22 milyon ton bakım onarım kapasitesine, 4,5 milyon ton da gemi inşa kapasitesine sahibiz. Gemi inşası çok önemli bir iş kolu. Türkiye burada çok önemli başarılara imza atıyor. Yüksek teknoloji gemi inşasında dünya çapında marka olma yolunda ilerliyoruz." diye konuştu.

- "Yat inşasında dünya üçüncüsüyüz"

Türkiye'nin hem kapasite hem de dizayn, tasarım ve üretim kabiliyetleri açısından dünyanın en önemli 3 yat imalatçısından biri olduğunu söyleyen Aka, şöyle devam etti:

"30 bin kişinin doğrudan istihdam edildiği, en krizli dönemde bile doğrudan istihdam edildiği bir sektör. 64 marinada 25 bin tekneye, yat bağlama kapasitesi sunuyoruz.

Türkiye, gemici yetiştirmede de dünya için çok önemli bir kaynak. Türkiye 105 eğitim kurumuyla dünyada Çin'den sonra ikinci sırada. Dünyada 1,5 milyon gemi adamı çalışıyor. 180 bini tescilli, 110 bin gemi adamına sahibiyiz. Amatör denizcilerle 200 bin gemi adamına sahibiz."

- Türk bayrağına geçen tekneler

Yabancı bayrak taşıyan Türk sahipli teknelerin Türk bayrağına geçmesi için çok büyük fırsatlar sağladıklarını anlatan Aka, şunları kaydetti:

"Bütün vergi, harç ve masraflardan muaf tutarak süre koymaksızın yabancı bayrak taşıyan Türk sahipli bütün teknelerin Türk bayrağına geçişi için cazip bir fırsat tanıdık. Formaliteler son derece basitleştirildi. Umduğumuzdan çok daha hızlı bir geçiş süreci yaşıyoruz. Geçiş için çok da talep var. Sektörün verilerine göre 6 bin civarı sahibi Türk yabancı bayraklı tekne var. Bugün itibarıyla bin 500'ün üzerinde tekne, çok kısa bir süre içinde Türk bayrağına geçmiş durumda. Yabancı bayraklı yatların yüzde 25'i Türk bayrağına geçti. Dolayısıyla bu yaz bütün sahillerimizde Türk bayraklı tekneleri göreceğiz."

Yabancı bayraklı tekne kullanan vatandaşları yeni düzenlemeden yararlanmaya çağıran Aka, "Bu fırsattan yararlanmayıp yabancı bayraklı tekne kullanmaya devam edenlere birtakım yaptırımlar gelecek. Türk bayrağı kaçılacak, utanılacak bir bayrak değildir. Uluslararası denizcilik teşkilatının beyaz listesindedir. Prestijli bir bayraktır. Tanınan vergi ve diğer haklarla yabancı bayrakta kalmanın hiçbir anlamı kalmamıştır. Türk bayrağına geçmelerini tavsiye ediyoruz. Gidişattan memnunuz. 6 bin teknenin çok büyük bir kısmını Türk bayrağına geçirmiş olacağız." dedi.



İLGİLİ HABERLER
Bodrum'da yangın
YEREL

BODRUM'DA YANGIN
Yağmur suyu tahliye borusuna sıkışan köpek kurtarıldı
YEREL

YAĞMUR SUYU TAHLİYE BORUSUNA SIKIŞAN KÖPEK KURTARILDI
Yüzen saray sezonun ilk ziyaretini gerçekleştirdi
YEREL

YÜZEN SARAY SEZONUN İLK ZİYARETİNİ GERÇEKLEŞTİRDİ
&quot;Mein Schiff 3&quot;ten Marmaris'e sezonun ilk ziyareti
YEREL

"MEİN SCHİFF 3"TEN MARMARİS'E SEZONUN İLK ZİYARETİ
Bodrumlu dalgıçlar denizi temizledi
YEREL

BODRUMLU DALGIÇLAR DENİZİ TEMİZLEDİ
kici; &quot;Milas keşfedilmemiş bir hazine&quot;
YEREL

KİCİ; "MİLAS KEŞFEDİLMEMİŞ BİR HAZİNE"
Akyer'den referandum değerlendirmesi
YEREL

AKYER'DEN REFERANDUM DEĞERLENDİRMESİ
Milas'ta mobil hizmet binası yenilendi
YEREL

MİLAS'TA MOBİL HİZMET BİNASI YENİLENDİ
Milas 4. Zeytin Hasat Şenliğine hazırlanıyor
YEREL

MİLAS 4. ZEYTİN HASAT ŞENLİĞİNE HAZIRLANIYOR
Fethiye'de deniz dibi temizliği
YEREL

FETHİYE'DE DENİZ DİBİ TEMİZLİĞİ
Fethiye'de deniz dibi temizliği
YEREL

FETHİYE'DE DENİZ DİBİ TEMİZLİĞİ
Bodrum'da trafik kazası: 2 yaralı
YEREL

BODRUM'DA TRAFİK KAZASI: 2 YARALI
Ortaca'da sınava girecek öğrencilere motivasyon gezisi
YEREL

ORTACA'DA SINAVA GİRECEK ÖĞRENCİLERE MOTİVASYON GEZİSİ
Köyceğiz 'de güreş komitesi toplandı
YEREL

KÖYCEĞİZ 'DE GÜREŞ KOMİTESİ TOPLANDI
Katarlı iş adamı Bodrum'dan arsa satın aldı
YEREL

KATARLI İŞ ADAMI BODRUM'DAN ARSA SATIN ALDI
Yat turizmine göre yeni ithal gurme ürünlerinin tek adresi: Doğa gıda
YEREL

YAT TURİZMİNE GÖRE YENİ İTHAL GURME ÜRÜNLERİNİN TEK ADRESİ: DOĞA GIDA
Antik kentte tarihi eser kaçakçılığı operasyonu
YEREL

ANTİK KENTTE TARİHİ ESER KAÇAKÇILIĞI OPERASYONU
Muğla'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL

MUĞLA'DA TRAFİK KAZASI: 1 ÖLÜ, 1 YARALI
Tüfekle oynarken kazara ağabeyini öldürdüğü iddiası
YEREL

TÜFEKLE OYNARKEN KAZARA AĞABEYİNİ ÖLDÜRDÜĞÜ İDDİASI
Muğla Hint düğünlerinden pay almak istiyor
YEREL

MUĞLA HİNT DÜĞÜNLERİNDEN PAY ALMAK İSTİYOR
Başkan Gürün'e Hindistan'dan Ziyaret
YEREL

BAŞKAN GÜRÜN'E HİNDİSTAN'DAN ZİYARET
Kıyıkışlacık, Yaz Aylarında Su Sıkıntısı Yaşamayacak
YEREL

KIYIKIŞLACIK, YAZ AYLARINDA SU SIKINTISI YAŞAMAYACAK
ESKKK 3. Bölge Mali Genel Kurulu Muğla'da yapıldı
YEREL

ESKKK 3. BÖLGE MALİ GENEL KURULU MUĞLA'DA YAPILDI
Evi yanan ailenin yardımına Büyükşehir koştu
YEREL

EVİ YANAN AİLENİN YARDIMINA BÜYÜKŞEHİR KOŞTU
EN ÇOK OKUNANLAR
Bir zamanların ünlüleri şimdi ne yapıyor?
TELEVİZYON

'YILAN HİKAYESİ'NİN ELENİ'Sİ ŞİMDİ NE YAPIYOR?

 1
  • 2 Ünlü şarkıcı makyajsız yakalandı
  • 3 Sokakta böyle gezdi
  • 4 Oktay Kaynarca'nın çok konuşulacak görüntüsü