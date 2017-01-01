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Golf: Turkish Airlines Challenge Tour Pro-Am Turnuvası

19 Nisan 2017 Çarşamba, 18:25


ANTALYA (AA) - Türkiye Golf Federasyonu Başkanı Ahmet Ağaoğlu, "Türkiye, golf turizminde var olmak ya da ön plana çıkmak istiyorsa yapması gereken çok şey var." dedi.

Antalya’nın Serik ilçesi Belek Turizm merkezi Gloria Golf Clup'te başlayan Turkish Airlines Challenge Tour Pro-Am turnuvasında yarışacak Ağaoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, bir alt lig olmasına rağmen Challenge Tour'un mücadele açısından en yoğun mücadelelerin yaşandığı organizasyon özelliği taşıdığını söyledi

Bu turda derece yapmak ya da yukarıya çıkmanın zorluğunu vurgulayan Ağaoğlu, "Bu turnuvaya ev sahipliği yapmamızın en önemli nedenlerden birisi kendi genç oyuncularımıza wild card almak." diye konuştu.

Ağaoğlu, turnuvanın geçen seneye göre puanlama olarak çok daha ön planda olduğunu ifade ederek, 2018-2019 yıllarında turnuvanın çok daha popüler hale geleceğini belirtti.

Turnuvaya katılan oyuncularla yaptıkları görüşmelerde, Antalya'da mükemmel hava, saha ve oteller bulduklarını söylediklerini aktaran Ağaoğlu, "Turnuvaya katılanlar, profesyonel müsabaka olduğu için ücretlerini kendileri ödüyorlar. Challenge Tour da hizmet kalitesinin de ön planda olması, oyuncuların birinci öncelik tercihi oluyor." ifadelerini kullandı.


- "Her şeyi devletten beklememek lazım"


Ağaoğlu, turizme golf sporunun faydasının olacağını dile getirerek, golf müsabakalarının sayısının ülkede artması gerektiğini söyledi.

"Türkiye, golf turizminde var olmak ya da ön plana çıkmak istiyorsa yapması gereken çok şey var." diye konuşan Ağaoğlu, Challenge Tour gibi organizasyonların bölgenin tanıtımı için son derece önemli olduğunu vurguladı.

Ağaoğlu, federasyon olarak Türk Hava Yolları ile Gençlik ve Spor Bakanlığının destekleri ve diğer sponsorlar sayesinde bu tür turnuvaları gerçekleştirebildiklerinin altını çizerek, şunları kaydetti:

"Bu bölgede bu iş, ticaret olarak değerlendiriliyorsa otel ve saha sahiplerinin de artık ellerini taşın altına koymaları lazım. Türk Hava Yolları çok büyük ama onlar 10 veriyorsa siz de bölgedeki oteller ve sahalar olarak, Antalya olarak verin. Ona da razıyız. Bu anlayış ve düşüncenin oturması lazım. Her şeyi devletten beklersen biraz hazır yiyicilik oluyor. Hazırı da bir yere kadar yersin. Bu işin yürüyüp gitmesi lazım. İspanya, Portekiz, İtalya ve Fransa nasıl yapıyorsa bizim de aynı şekilde yapmamız lazım. 'Devlet, Spor Bakanlığı, Türk hava Yolları versin halledelim'. Yok böyle bir şey. Bu bölgede golf turizminden ekmek yiyen birçok otel ve golf sahası var. Bunlar azımsanacak rakamlar değil. Belek Yatırımcıları Turizm Ortak Girişimi A.Ş'yi (BETUYAB) son 3 senedir müsabakaların içerisinde göremiyorum. BETUYAB bu bölgedeki otel ve golf sahalarının oluşturmuş olduğu, bütçesi de azımsanmayacak bir kurum. Eğer bu işten turizm faydalanacaksa, bölge faydalanacaksa ben Trabzon Open ya da Sürmene Open yapmıyorum. Bunun faydası dokunacaksa Belek'e, Antalya'ya dokunuyor. O zaman bu civardaki sivil toplum örgütlerinin veya benzeri dernek ve kuruluşların bu taşın altına ellerini sokmaları lazım."


- "İnanılmaz golf sahaları var"


Turnuva'ya katılan İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Richard Moore da Antalya'da olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Golf sporunun Türkiye'nin turizm sanayisinde çok önemli bir rol oynadığını dile getiren Moore, Ankara’da çok yoğun olduğu için golf oynayamadığını, zaman zaman bir günlüğüne Belek'e geldiğini anlattı.

Dünya'nın en iyi golf sahalarının Türkiye'de yer aldığının altını çizen Moore, "İnanılmaz iyi golf sahaları var. 18 golf sahası var, hepsi çok iyi. Herkese lütfen Belek'e gelin diye söylüyorum. Türkiye'ye golf oynamaya gelen çok İngiliz golfçü var. Türkiye çok cazip bir yer." ifadelerini kullandı.


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