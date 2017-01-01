Tunceli'de polis helikopterinin düşmesi

ORDU (AA) - Tunceli'nin Pülümür ilçesinde polis helikopterinin düşmesi sonucu şehit olan hakim Onur Alan'ın cenazesi, memleketi Ordu'da son yolculuğuna uğurlandı.
Ordu Devlet Hastanesi morgundan alınan Alan'ın naaşı, Büyükşehir Belediyesi cenaze nakil aracıyla Karapınar Mahallesi'ndeki babaevine getirildi. Hakim Alan için babaevi önünde yakınları ve komşularının katılımıyla helallik alındı.
Altınordu ilçesindeki Ulu Camii'ne getirilen Alan'ın cenazesi için burada tören düzenlendi.
Anne Fatma, baba Mahmut ve abla Pelin Alan, tabutun başında gözyaşı döktü. Anne Fatma ve abla Pelin Alan, tabuta sarılarak şehidin fotoğrafını öptü.
Kılınan cenaze namazının ardından Alan için burada dua edildi.
Şehit hakim Onur Alan'ın cenazesi, Garnizon Şehitliği'nde toprağa verildi.
Cenaze törenine, Alan'ın yakınlarının yanı sıra Adalet Bakan Yardımcısı Bilal Uçar, Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Musa Heybet, Ordu Valisi İrfan Balkanlıoğlu, Giresun Valisi Hasan Karahan, Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, AK Parti Ordu Milletvekilleri Oktay Çanak, CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ahmet Çoruh, Giresun Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Hakan Saraç, Ordu Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Çiçetli, Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş, Kelkit Kaymakamı Naif Yavuz, Kelkit Belediye Başkanı Ünal Yılmaz, askeri yetkililer ve çok sayıda vatandaş katıldı.