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Mersin Uluslararası Bisiklet Turu

20 Nisan 2017 Perşembe, 19:08


MERSİN (AA) - Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen ve Uluslararası Bisiklet Birliğinin (UCI) takviminde 2.2 kategorisinde yer alan Mersin Uluslararası Bisiklet Turu'nun birinci etabı tamamlandı.

Anamur ilçesinden başlayıp 132,7 kilometre pedal çeviren bisikletçiler Gülnar-Yanışlı'da yarışı tamamladı. Yarışın birinci etabını Belaruslu sporcu Stanislav Bazhkou kazanırken, ikinci Kazakistanlı sporcu Matvey Nikitin, üçüncü ise yine Belaruslu sporcu Yauhen Sobal oldu.

Genel klasman birinciliği, dağ klasmanı ve sprint klasmanında da birinciliği elde eden Bazhkou, ödülünü protokol üyelerinden aldı.

Yarışta Anamur Kapısı'nda Kazakistanlı sporcu Matvey Nikitin birinci, Kazakistanlı sporcu Galym Akhmetov ikinci olurken, Belaruslu sporcu Stanislav Bazhkou de üçüncülüğü elde etti.

Dereceye girenlere ödülleri Anamur Belediye Başkanı Mehmet Türe, verdi.

Bozyazı Kapısı'nda Ukraynalı sporcu Yehor Dementyev birinci, Bulgaristanlı sporcu Stanimir Cholakov ikinci, Belaruslu sporcu Stanislav Bazhkou da üçüncülüğe ulaştı.

Bozyazı Kapısı'nda dereceye giren sporculara ödüllerini Bozyazı Belediye Başkanı'nın yerine Zabıta Amiri İsmail Oktan sundu.

Aydıncık Kapısı'nda ise Belaruslu sporcu Eduard Vorganov birinci gelirken, ikinciliği Kazakistanlı sporcu Galym Akhmetov, üçüncülüğü yine Belaruslu sporcu Yauhen Sobal elde etti. Sporculara ödüllerini Aydıncık Belediye Başkanı Ferat Aktan takdim etti.

Mersin Uluslararası Bisiklet Turu'nun ikinci etabı, yarın saat 10.30'da Aydıncık ilçesinden başlayıp Mersin merkez Mezitli ilçesindeki Soli Pompeiopolis'te sona erecek.

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